iOS 16最新測試版本更新　健康功能再升級

▲iOS 16推出第三個測試版本。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果向開發者發布iOS 16和iPadOS 16的第三個測試版，根據外媒MacRumors報導，該版本優化部分功能，並添加了新的功能，包含健康、鎖定畫面、安全性等功能都有所提升與更新。

心房顫動（AFib）

蘋果 iOS 16 ‌和watchOS 9為患者增加查詢病史記錄的功能，目的是跟踪房顫的時間和頻率，在iOS 16 ‌ beta 3中，心房顫動歷史部分已添加到健康App中，目前，這個功能僅限於美國。

iCloud共享相簿

引入了iCloud共享照片的功能，可以更容易與朋友和家人共享照片。最多可以邀請五個人一起共享相簿，所有參與者都可以添加、刪除和編輯圖像。

鎖定模式

鎖定模式可以保護少數高知名度用戶，這些用戶有遭受惡意軟體針對性攻擊的風險，鎖定模式的目標用戶是記者、演說家、官員等，它不適合日常使用，因為在這個模式下限制了iPhone的許多功能。例如，在訊息中，會阻止發送圖像以外的檔案，在FaceTime中，未知來電會被阻擋。複雜的網絡技術和瀏覽功能在瀏覽器中被禁止，禁用共享相簿功能，禁止有線連接等等。

鎖定畫面

在iOS 16測試版，現在有12種字體可供選擇‌，包括比以前更細的字體，和另一個比以前更粗的字體。此外，為了保護隱私，日曆小工具不會在鎖定螢幕上顯示事件的詳細訊息，用戶解鎖手機後才能查看細節。