史上「宇宙最深處」清晰照！　韋伯太空望遠鏡拍下46億年前星系團

▲韋伯太空望遠鏡拍下人類史上最遠、細節最多的畫面，當中發出橘紅色光芒的弧線是出自宇宙相當早期就誕生的星系。（圖／NASA）

記者張靖榕／綜合外電報導

由美國國家航空暨太空總署（NASA）斥資90億美元（約新台幣2492億元）打造的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope），升空近8個月後，首度釋出其拍下的宇宙全彩畫面，據稱是人類史上拍到的宇宙最深處、細節最清楚的一張照片，包括46億年前誕生的星系團。

綜合外電報導，美國總統拜登在白宮簡報中，由NASA人員展示人類迄今為止拍下的細節最多、望得最遠的宇宙畫面。NASA預計在本周四（14日）的全球公開展示中釋出更多相關畫面。目前所知橘紅色光芒的弧線是源自非常古老的星系，宇宙誕生初期即已存在。

韋伯太空望遠鏡是NASA耗時30年、斥資90億美元打造的心血，於去年耶誕節當天於歐洲太空總署（ESA）在法屬圭亞那庫魯（Kourou）基地順利發射升空，並在接下來的一個月滑行至太陽軌道的目的地，與地球之間的距離比地球與月亮的距離多出4倍。

韋伯太空望遠鏡採用加拿大和歐洲製造的儀器，是國際大規模合作的結果，超過一萬人參與，原定2007年發射，接替哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）繼續探索太空，但出於各種原因而延宕至2021年才發射。

接替哈伯太空望遠鏡的韋伯太空望遠鏡環繞太陽軌道運行，而非哈伯先前運行的地球軌道，此外韋伯比哈伯靈敏約100倍，任務是盡可能紀錄宇宙的一切。