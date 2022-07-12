Omicron新變種BA.2.75擴散11國！印度指數級增長　美英澳皆淪陷

▲BA.2.75擴散全球11國，包括印度、美國、澳洲、德國、英國、加拿大等。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5擴散全球，讓多國確診數字直線上升。不過如今又出現另個新亞變種「BA.2.75」，可能具有免疫逃脫能力，目前已蔓延11國。這情況讓科學家感到擔憂，且該變異株的傳播率已在印度出現指數級增長。

美聯社報導，新變異株BA.2.75擴散全球11國，除了印度之外，美國、澳洲、德國、英國、加拿大都已出現確診個案。科學家認為，BA.2.75可能會迅速傳播，繞過疫苗接種與先前染疫產生的免疫力，但仍不清楚是否會比其他Omicron亞變種引發更嚴重的疾病。

梅奧診所臨床病毒學主任賓尼克（Matthew Binnicker）說，現階段下結論還太早，但「看起來確實是這樣，特別是在印度，它的傳播率出現指數級增長」。目前還不曉得BA.2.75的傳播率是否超過BA.5，不過印度科學家Lipi Thukral指出，BA.2.75已在印度數個偏遠的邦被發現，傳播速度似乎比其他變異病毒還要快。

為美國疾病管制與預防中心（CDC）提供病毒測序資訊的Helix公司表示，即便是在病毒監測水準較低的地方，都陸續發現BA.2.75的蹤跡，「這是它正在傳播的早期跡象」。

目前可能還需要數周時間，才能得知Omicron最新變異株BA.2.75是否會影響整個疫情大流行現況。專家認為，BA.2.75的出現是提醒大眾新冠病毒仍在不斷進化與傳播，而抵禦病毒的最佳方法仍是接種疫苗與加強劑。