特暴龍守崗位10多年！全台歷史最久博物館「古生物大展」重新開展

▲國立臺灣博物館「古生物大展」重新開展。（圖／文化部）



記者林育綾／台北報導

「國立臺灣博物館」古生物館自2010年完成古蹟修復開館以來，矗立在展廳中央的黃河巨龍、特暴龍等，均已堅守崗位10多年，先前歷經2個多月閉館進行展示更新，將於明（12）日重新開館，邀請民眾一同召喚史前巨獸，走訪「古生物大展—生命的史詩與演化共舞」進行探索之旅。

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▲國立臺灣博物館「古生物大展」重新開展。（圖／文化部）

古生物館自2010年完成古蹟修復開館以來，矗立在展廳中央的黃河巨龍、特暴龍，翱翔於天際的翼龍、悠游在海中的蛇頸龍及滄龍，都已堅守崗位10餘年，為了提供民眾更優質的觀展體驗，臺博館啟動展示更新計畫，同步也進行鯨豚骨骼標本、巨型古生物展件等清理修復作業，讓展館以嶄新的面貌與大家再次相見。

▲左起：臺灣土地銀行經理蔡慈瑛、臺博館館長洪世佑、文化部長李永得、國立臺灣大學地質科學系教授魏國彥、國立臺灣師範大學生命科學系名譽教授黃生合影。（圖／文化部）

文化部長李永得致詞時表示，國立臺灣博物館是臺灣歷史最悠久的博物館，也是「臺灣領導型的博物館」，歷年領軍臺灣各博物館參與國際博物館協會（ICOM）大會，獲得許多豐碩成果。此次古生物館的展示更新，特別感謝許多學術界協助，讓博物館可以藉由有趣的展示，傳遞背後強大的知識力量，具體實踐今年ICOM主題「博物館的力量」，以博物館改變世界。

李永得指出，臺博館所在的區域，除了臺博系統四館，另有國家攝影文化中心、郵政博物館等，眾多的古蹟再利用為博物館，逐漸形塑為「全臺密度最高的博物館群」樣貌。但臺博館本館在其100多年的歷史中，卻始終存在土地屬於臺北市政府，經過多年的交涉，至今仍然無法順利移撥，每年須繳納300多萬租金予北市府的處境。

「一年300多萬的預算也許是小事，但是代表的是政府重不重視文化？」李永得強調，未來的文化政策應該中央與地方共同重視，以首都博物館群政策為例，受益最大的一定是地方政府與市民。文化部將持續與臺北市政府溝通，期盼未來中央與地方攜手合作，除了發揮博物館的公共任務，更要讓首都博物館群作為臺北市的「文化地標」，成為國人及國際認識臺灣最重要的場域，進而創造更多的就業機會與產值。

▲▼國立臺灣博物館「古生物大展」重新開展。（圖／文化部）



臺博館館長洪世佑表示，今年8月份即將在捷克舉辦三年一次的國際博物館協會（ICOM）布拉格大會，以「博物館的力量」為主題，期待全球的博物館在面對艱困的疫情危機，都能持續積極朝向永續發展、數位創新、社群教育的目標，為大眾帶來正向的社會影響力。臺博館也正積極透過展示教育傳遞環境保護等議題，並運用創新科技加入更多的互動裝置，讓觀眾更容易親近博物館。

此次展示更新於展場入口打造「時間長廊」引領觀眾穿越時空，走進古生物世界，配合展示主題新增三葉蟲3D動畫、可觸摸的復活菊石及「召喚史前巨獸」AR互動裝置、第五次大滅絕模擬場景及改造動物光牆等，期待以豐富多樣的展件與互動裝置，串連去年更新完成的貝殼步道，帶領觀眾探索生命演化的史詩。

「古生物大展」依地質年代順序，劃分為15個展示單元，展覽以地球形成為起始，透過三葉蟲、菊石、鸚鵡螺、海百合等化石展件，回顧古生代繁盛的海洋樣貌，展廳中央為稱霸中生代陸海空的史前巨獸，觀眾可跟隨著恐龍、水棲爬行動物、翼龍等展件，探索古生物從海到陸的演化進程及滅絕原因。接續的展示單元動物光牆、貝殼步道則象徵走入新生代的現今。此外，特別展出左鎮動物群及澎湖動物群的哺乳類動物化石，展現臺灣古生物的獨特樣貌及生物多樣性。

這次也特別展出珍藏多年、高達180公分的蜥腳類恐龍股骨（大腿骨），觀眾可近距離與之相較高低，感受恐龍的巨大；還有中生代白堊紀的琥珀，罕見地保存了羽毛，可探究恐龍與鳥類的關係；抹香鯨及小虎鯨骨骼標本則裝設框架，呈現其身形線條及尾鰭，展露鯨豚外形和動感姿態。

期望透過此展回望地質史上的五次生物大滅絕，引領觀眾探索生命演化的精采歷程，反思現今人類與自然間的關係，進而珍視臺灣所擁有的豐富生物多樣性。

古生物大展—生命的史詩與演化共舞

地點：國立臺灣博物館古生物館

地址：臺北市襄陽路25號

時間：週二到週日每日9:30-17:00