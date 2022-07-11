　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

311大地震「東松島千紙鶴」在台亮相！日本藝術家野老朝雄抵台

▲▼2021年東京奧運會徽創作者野老朝雄在昨（10）日抵達台灣，為即將到來的展覽《野老朝雄”連結”展 ASAO TOKOLO [CONNECT]》準備。（圖／文化總會提供）

▲2021年東京奧運會徽創作者野老朝雄在10日抵達台灣，為即將到來的個人作品展準備。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

2021年東京奧運會徽創作者野老朝雄在昨（10）日抵達台灣，為即將到來的展覽《野老朝雄”連結”展 ASAO TOKOLO [CONNECT]》準備，其中在311大地震時，全球贈予日本宮城縣的紙鶴所打造的「2020東松島千紙鶴」等多件代表作品也來台亮相，近300幅經典圖紋創作，都將在此次一次展出！

▲▼2021年東京奧運會徽創作者野老朝雄在昨（10）日抵達台灣，為即將到來的展覽《野老朝雄”連結”展 ASAO TOKOLO [CONNECT]》準備。（圖／文化總會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼藝術家野老朝雄首度在台策展，帶來近300幅經典紋樣創作。（圖／文化總會提供）

▲▼2021年東京奧運會徽創作者野老朝雄在昨（10）日抵達台灣，為即將到來的展覽《野老朝雄”連結”展 ASAO TOKOLO [CONNECT]》準備。（圖／文化總會提供）

台灣《野老朝雄”連結”展 ASAO TOKOLO [CONNECT]》展覽，是繼日本、倫敦後的第三站，現場除了能親眼看到2020東奧會徽創作概念的「組市松紋」、體現美學黃金比例的「KumaponG」和「唐草」等，更於誠品信義店1樓松高路入口處，特別設置台灣獨家、融合幾何圖紋與「CONNECT連結」概念的「KUMICUBE」大型裝置藝術。

另外也特別展示野老朝雄與建築師鶴岡信太郎、小平裕子共同創作，以311大地震時全球贈予日本宮城縣的紙鶴所打造的「2020東松島千紙鶴」等多件代表作品，近300幅經典圖紋創作一次展出。

▲▼2021年東京奧運會徽創作者野老朝雄在昨（10）日抵達台灣，為即將到來的展覽《野老朝雄”連結”展 ASAO TOKOLO [CONNECT]》準備。（圖／文化總會提供）

▲此次展覽也邀請民眾透過千紙鶴，將對日本、台灣或世界的祝福傳達出去。（圖／文化總會提供）

主辦單位文化總會表示，在世界局勢紛擾之時，每個人中都存有不捨及擔憂，因此也邀請台灣民眾共創「祈福千紙鶴」，在1樓入口處提供專用紙，讓民眾透過摺紙的過程逐漸找回平靜，也將希望對日本、台灣或世界的祝福，藉由紙鶴傳達出去，一起為和平盡一份心力，而民眾摺的千紙鶴也將展示於展覽中。

《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》
日期：7月19日(二) - 8月14日(日)
時間：11:00 - 21:30（首日14:00開始）
地點：誠品信義店6樓展演廳、1樓松高路入口
同步展出：誠品生活南西、誠品生活松菸店
千紙鶴募集：7月4日(一) ～8月10日(三)，於FB、IG限動分享文總粉專《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》貼文，即可至文總一樓免費索取千紙鶴專用紙，並將摺好的紙鶴提交給全台誠品書店服務台，就能於展覽內展出。

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
老字號飯店「宣布轉手」！補助再享房型升等
修車師傅意淫闆娘！加超級迷昏水　對她狂尻槍
孕婦誕下「4手4腿」女嬰！村民跪地叩拜：是神明轉世
賴清德「赴日悼安倍」登上國際　路透社：台灣副總統罕見訪日
她豐胸慘變「4個乳房」　庸醫曝光被抖出驚人黑歷史
快訊／台鋼雄鷹隊史首位狀元誕生　高中最強游擊曾子祐
安倍晉三曾是她的伴郎！　女星赴領事館獻花淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

特暴龍守崗位10多年！全台歷史最久博物館「古生物大展」重新開展

農曆七月訪鬼去　殭屍閃一邊最強女鬼在台南

311大地震「東松島千紙鶴」在台亮相！日本藝術家野老朝雄抵台

生物科43名確診生應考　38人使用25間隔離試場

台中衛生局長確診前曾參加大型公祭　藍營大咖全到場

2頂安全帽被丟！老公見她「1雙舊鞋」直接送人　妻氣炸：懂尊重？

他每天幫媽媽「換尿布、擦澡」！　女友喊噁：有亂倫的感覺

超夯故宮碗怎麼來？10大博物館圖像免費用　「大博物館展」揭秘

賴清德突襲訪日！他飆淚喊「最震撼的突發外交新聞」　一排網狂+1

吃貨們必看！營養師曝去吃到飽「吃不胖」4大用餐祕技

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

男悼念最愛歌手朱俐靜　深情唱《一千萬次淚水》

配音員超商學廣告台詞　店員超疑惑：環繞音效？

迷路柴犬隨機跳車躲雨　車主愣：X小...好可愛

特暴龍守崗位10多年！全台歷史最久博物館「古生物大展」重新開展

農曆七月訪鬼去　殭屍閃一邊最強女鬼在台南

311大地震「東松島千紙鶴」在台亮相！日本藝術家野老朝雄抵台

生物科43名確診生應考　38人使用25間隔離試場

台中衛生局長確診前曾參加大型公祭　藍營大咖全到場

2頂安全帽被丟！老公見她「1雙舊鞋」直接送人　妻氣炸：懂尊重？

他每天幫媽媽「換尿布、擦澡」！　女友喊噁：有亂倫的感覺

超夯故宮碗怎麼來？10大博物館圖像免費用　「大博物館展」揭秘

賴清德突襲訪日！他飆淚喊「最震撼的突發外交新聞」　一排網狂+1

吃貨們必看！營養師曝去吃到飽「吃不胖」4大用餐祕技

嘿咻女網友5個月捨不得放！他娶正牌女友　偽單身騙砲2次慘了

甜聲二重唱比賽搶進十大！　沾喜金曲大贏家嗨喊：都是偶像

「時光機」列出天價停車費他嚇傻　這輛神秘BMW停19個月沒開走

黃保羅驚訝富邦悍將首輪指名　期待和曾峻岳討教

娃娃丟給牠！小姐妹交代「哥哥照顧Baby喔」　比熊眼神死不想動

港姐「黑炭素顏照」連發！　網對比白皙舊照驚呆：也差太多

大便完「擦屁股次數」有限制！醫勸：淡黃就收手　擦不乾淨藏2警訊

中信兄弟第二輪指名　前費城人徐基麟獲選

修車師傅意淫還不夠！奶茶暗加超級迷昏水　自備黑絲對她狂尻槍

不斷更新／中職選秀　台鋼首輪相中2平鎮高中好手

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

生活熱門新聞

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

陳時中參選　館長直播要大家別忘

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

于美人突PO警世文　2.3萬人看哭

汽車停7年「繳費金額59萬」　車主哀開不走

台大畢業生突收1公文「合格才能離校」

颱風將生成？雷雨擴大全台變天時程

「媽媽被乾爹包養」爸也同意！她心死搬離家

自助洗衣好賺嗎　過來人曝利潤

參加待轉大富翁要被關了！他傻眼：警察是有多玻璃心？

陳時中粉專首發文！「讚數最多留言」竟是她

環保署：買飲料帶「這4種材質」沒有折扣

陳時中守台灣2年「10大防疫金句」連發

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥台下驚見「超辣蝴蝶姐姐」現身！穿肚兜掉半球

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

夏克立16年薪水全進黃嘉千戶頭！「離婚的話我沒錢」

天選之人　7／14到壽司郎用餐全桌打7折

特斯拉高速撞貨櫃車！　車身「剩一半」2人當場亡

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

大咖男星驚傳喉癌57歲病逝！「友悲慟證實」

星巴克7／11起「全品項買1送1」

陳時中參選　館長直播要大家別忘

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

即／日本統一教認了　山上母親是教徒

東湖嘟嘟車禍亡　送便當身影不再

買補充包根本虧！過來人認了：不是為省錢

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

更多

最夯影音

更多
台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏
開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面