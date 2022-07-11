311大地震「東松島千紙鶴」在台亮相！日本藝術家野老朝雄抵台

▲2021年東京奧運會徽創作者野老朝雄在10日抵達台灣，為即將到來的個人作品展準備。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

2021年東京奧運會徽創作者野老朝雄在昨（10）日抵達台灣，為即將到來的展覽《野老朝雄”連結”展 ASAO TOKOLO [CONNECT]》準備，其中在311大地震時，全球贈予日本宮城縣的紙鶴所打造的「2020東松島千紙鶴」等多件代表作品也來台亮相，近300幅經典圖紋創作，都將在此次一次展出！

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▲▼藝術家野老朝雄首度在台策展，帶來近300幅經典紋樣創作。（圖／文化總會提供）

台灣《野老朝雄”連結”展 ASAO TOKOLO [CONNECT]》展覽，是繼日本、倫敦後的第三站，現場除了能親眼看到2020東奧會徽創作概念的「組市松紋」、體現美學黃金比例的「KumaponG」和「唐草」等，更於誠品信義店1樓松高路入口處，特別設置台灣獨家、融合幾何圖紋與「CONNECT連結」概念的「KUMICUBE」大型裝置藝術。

另外也特別展示野老朝雄與建築師鶴岡信太郎、小平裕子共同創作，以311大地震時全球贈予日本宮城縣的紙鶴所打造的「2020東松島千紙鶴」等多件代表作品，近300幅經典圖紋創作一次展出。

▲此次展覽也邀請民眾透過千紙鶴，將對日本、台灣或世界的祝福傳達出去。（圖／文化總會提供）

主辦單位文化總會表示，在世界局勢紛擾之時，每個人中都存有不捨及擔憂，因此也邀請台灣民眾共創「祈福千紙鶴」，在1樓入口處提供專用紙，讓民眾透過摺紙的過程逐漸找回平靜，也將希望對日本、台灣或世界的祝福，藉由紙鶴傳達出去，一起為和平盡一份心力，而民眾摺的千紙鶴也將展示於展覽中。

《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》

日期：7月19日(二) - 8月14日(日)

時間：11:00 - 21:30（首日14:00開始）

地點：誠品信義店6樓展演廳、1樓松高路入口

同步展出：誠品生活南西、誠品生活松菸店

千紙鶴募集：7月4日(一) ～8月10日(三)，於FB、IG限動分享文總粉專《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》貼文，即可至文總一樓免費索取千紙鶴專用紙，並將摺好的紙鶴提交給全台誠品書店服務台，就能於展覽內展出。