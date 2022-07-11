　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雪崩「吞噬登山客」第一視角曝光！2座山頭被淹沒　瞬間只剩一片白

記者吳美依／綜合報導

來自英國的哈利（Harry Shimmin）參加徒步登山隊，行經吉爾吉斯境內的天山山脈時，竟遇上恐怖雪崩，而他當時正好在懸崖上拍照，因此捕捉到自己被吞噬的畫面。影片中，雪崩從高山衝下，連續越過2座山頭，還伴隨猛獸怒吼般的巨響，相當震撼。幸好，一行人及時躲入岩石構成的掩體內，因此逃過一劫。

哈利與另外9名登山客展開10天旅程，他發現抵達整趟路程的最高點後，便脫離隊伍，前往懸崖攝影，「我在拍照時，聽見深處有冰裂開的聲音，影片就是在這時候開始拍的。」

▲▼ 英國登山客拍下雪崩瞬間。（圖／翻攝自YouTube／harry shimmin）

▲哈利拍下雪崩瞬間後，幸運逃死。（圖／翻攝自YouTube／harry shimmin）

哈利坦言，雖然知道立刻撤離比較安全，但他實在沒預料到，自己也會遭受波及，所以一開始才會留在原地，試圖拍攝雪崩，「我很清楚我冒著很大風險，我感覺一切都在掌控之中，但不論如何，當那些雪開始落下、天空變暗，越來越難呼吸……我覺得我可能會死。」

哈利回憶，儘管躲進掩體，感覺仍像是坐在暴風雪中心一樣，「結束後，我腎上腺素飆高，但身上只有薄薄一層雪，沒有任何擦傷。」同行登山客一人輕傷，另一人膝蓋嚴重割破而住院，其他人只是從馬背摔下來，撞出大片瘀青。就連嚮導也從未看過這樣的雪崩，大家都因為死裡逃生而激動落淚，「我們後來才意識到自己有多幸運，如果我們再往前走5分鐘，我們全都會死掉。」

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
老字號飯店「宣布轉手」！補助再享房型升等
修車師傅意淫闆娘！加超級迷昏水　對她狂尻槍
孕婦誕下「4手4腿」女嬰！村民跪地叩拜：是神明轉世
賴清德「赴日悼安倍」登上國際　路透社：台灣副總統罕見訪日
她豐胸慘變「4個乳房」　庸醫曝光被抖出驚人黑歷史
快訊／台鋼雄鷹隊史首位狀元誕生　高中最強游擊曾子祐
安倍晉三曾是她的伴郎！　女星赴領事館獻花淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賴清德「赴日悼安倍」登上國際　路透社：台灣副總統罕見訪日

安倍移靈增上寺！德仁天皇夫婦「遺憾、痛心」　派侍從贈花上香

雪崩「吞噬登山客」第一視角曝光！2座山頭被淹沒　瞬間只剩一片白

安倍晉三YouTube頻道訂閱「3天漲破百萬」　網湧入追悼：一生難忘

安倍與統一教「蜜月關係」曝！美日同盟靠他牽線　韓媒：淵源很深

安倍晉三將被追授「國家最高等勳章」　日本戰後第4人

山上徹也去年秋天決心「一定要殺安倍」　關鍵原因曝光

泰國「70公尺石化樹幹」獲金氏世界紀錄　專家：有12萬年歷史

半年前出事返航！　美航母「卡爾文森號」再爆1水手離奇死亡

情侶汽車旅館恩愛！女友被惡徒闖入性侵　男崩潰把他分屍洩恨

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

男悼念最愛歌手朱俐靜　深情唱《一千萬次淚水》

配音員超商學廣告台詞　店員超疑惑：環繞音效？

迷路柴犬隨機跳車躲雨　車主愣：X小...好可愛

賴清德「赴日悼安倍」登上國際　路透社：台灣副總統罕見訪日

安倍移靈增上寺！德仁天皇夫婦「遺憾、痛心」　派侍從贈花上香

雪崩「吞噬登山客」第一視角曝光！2座山頭被淹沒　瞬間只剩一片白

安倍晉三YouTube頻道訂閱「3天漲破百萬」　網湧入追悼：一生難忘

安倍與統一教「蜜月關係」曝！美日同盟靠他牽線　韓媒：淵源很深

安倍晉三將被追授「國家最高等勳章」　日本戰後第4人

山上徹也去年秋天決心「一定要殺安倍」　關鍵原因曝光

泰國「70公尺石化樹幹」獲金氏世界紀錄　專家：有12萬年歷史

半年前出事返航！　美航母「卡爾文森號」再爆1水手離奇死亡

情侶汽車旅館恩愛！女友被惡徒闖入性侵　男崩潰把他分屍洩恨

嘿咻女網友5個月捨不得放！他娶正牌女友　偽單身騙砲2次慘了

甜聲二重唱比賽搶進十大！　沾喜金曲大贏家嗨喊：都是偶像

「時光機」列出天價停車費他嚇傻　這輛神秘BMW停19個月沒開走

黃保羅驚訝富邦悍將首輪指名　期待和曾峻岳討教

娃娃丟給牠！小姐妹交代「哥哥照顧Baby喔」　比熊眼神死不想動

港姐「黑炭素顏照」連發！　網對比白皙舊照驚呆：也差太多

大便完「擦屁股次數」有限制！醫勸：淡黃就收手　擦不乾淨藏2警訊

中信兄弟第二輪指名　前費城人徐基麟獲選

修車師傅意淫還不夠！奶茶暗加超級迷昏水　自備黑絲對她狂尻槍

不斷更新／中職選秀　台鋼首輪相中2平鎮高中好手

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

國際熱門新聞

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

特斯拉高速撞貨櫃車！　車身「剩一半」2人當場亡

即／日本統一教認了　山上母親是教徒

虎頭蜂行為怪異！　他動手術抽出2隻「白肥寄生蟲」

初到美國小心4大重點！　「這件事」別做否則丟小命

我求購100架F-35戰機公文曝！　美至今拒售

統一教集體配婚　日女嫁給陌生男

69歲普丁傳再當爸　攻烏克蘭「邊找情婦播種」

安倍守靈儀式登場　愛妻憔悴神情曝光

女神級保鏢失職　真相大逆轉

山上徹也去年秋天決心「一定要殺安倍」

驚！美海軍「超級大黃蜂」竟被吹落海

日參院 　修憲勢力取得2／3席次

快訊／日本首位漫畫家國會議員誕生

更多熱門

相關新聞

等25年定案　中吉烏鐵路明年開工

等25年定案　中吉烏鐵路明年開工

作為中歐班列南部通道的重要組成部分，規劃至少25年的中吉烏鐵路終於要開建了。吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）5月30日表示，他向俄羅斯普丁（Vladimir Putin）解釋吉國需要中吉烏鐵路就像需要「空氣和水」之後，普丁表示不再反對該項目。

吉爾吉斯與塔吉克爆發衝突　交火持續10分鐘

吉爾吉斯與塔吉克爆發衝突　交火持續10分鐘

奧地利100多起雪崩　24小時內9死

奧地利100多起雪崩　24小時內9死

汪遇雪崩遭埋25分鐘　大學生挖出

汪遇雪崩遭埋25分鐘　大學生挖出

拔冰箱插頭充手機　這國1000劑疫苗全毀

拔冰箱插頭充手機　這國1000劑疫苗全毀

關鍵字：

吉爾吉斯雪崩

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥台下驚見「超辣蝴蝶姐姐」現身！穿肚兜掉半球

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

夏克立16年薪水全進黃嘉千戶頭！「離婚的話我沒錢」

天選之人　7／14到壽司郎用餐全桌打7折

特斯拉高速撞貨櫃車！　車身「剩一半」2人當場亡

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

大咖男星驚傳喉癌57歲病逝！「友悲慟證實」

星巴克7／11起「全品項買1送1」

陳時中參選　館長直播要大家別忘

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

即／日本統一教認了　山上母親是教徒

東湖嘟嘟車禍亡　送便當身影不再

買補充包根本虧！過來人認了：不是為省錢

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

更多

最夯影音

更多
台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏
開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面