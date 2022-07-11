雪崩「吞噬登山客」第一視角曝光！2座山頭被淹沒　瞬間只剩一片白

記者吳美依／綜合報導

來自英國的哈利（Harry Shimmin）參加徒步登山隊，行經吉爾吉斯境內的天山山脈時，竟遇上恐怖雪崩，而他當時正好在懸崖上拍照，因此捕捉到自己被吞噬的畫面。影片中，雪崩從高山衝下，連續越過2座山頭，還伴隨猛獸怒吼般的巨響，相當震撼。幸好，一行人及時躲入岩石構成的掩體內，因此逃過一劫。

哈利與另外9名登山客展開10天旅程，他發現抵達整趟路程的最高點後，便脫離隊伍，前往懸崖攝影，「我在拍照時，聽見深處有冰裂開的聲音，影片就是在這時候開始拍的。」

▲哈利拍下雪崩瞬間後，幸運逃死。（圖／翻攝自YouTube／harry shimmin）



哈利坦言，雖然知道立刻撤離比較安全，但他實在沒預料到，自己也會遭受波及，所以一開始才會留在原地，試圖拍攝雪崩，「我很清楚我冒著很大風險，我感覺一切都在掌控之中，但不論如何，當那些雪開始落下、天空變暗，越來越難呼吸……我覺得我可能會死。」

哈利回憶，儘管躲進掩體，感覺仍像是坐在暴風雪中心一樣，「結束後，我腎上腺素飆高，但身上只有薄薄一層雪，沒有任何擦傷。」同行登山客一人輕傷，另一人膝蓋嚴重割破而住院，其他人只是從馬背摔下來，撞出大片瘀青。就連嚮導也從未看過這樣的雪崩，大家都因為死裡逃生而激動落淚，「我們後來才意識到自己有多幸運，如果我們再往前走5分鐘，我們全都會死掉。」