商討25年普丁終於點頭　中吉烏鐵路計劃明年開工

▲吉爾吉斯總統賈帕洛夫表示，商討20多年的中吉烏鐵路計劃明年開工 。（圖／翻攝 國防時報社官方帳號）

記者任以芳／綜合報導

作為中歐班列南部通道的重要組成部分，規劃至少25年的中吉烏鐵路終於要開建了。吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）5月30日表示，他向俄羅斯普丁（Vladimir Putin）解釋吉國需要中吉烏鐵路就像需要「空氣和水」之後，普丁表示不再反對該項目。

綜合陸媒報導指出，吉爾吉斯總統賈帕洛夫接受吉爾吉斯國家通訊社「卡巴新聞社」（Kabar）訪問時表示，吉國想建「中吉烏鐵路」已經有25年了，但根本沒有開始。因為到目前為止，沒有人能向俄羅斯方面解釋這條鐵路對吉國的重要性。

賈帕洛夫說，參加最近一次（5月17日）集安組織峰會期間，他和普丁談了半個小時左右。「最後，普丁明白我們需要這條鐵路就像需要空氣和水一樣，表示俄方對此沒有異議，如果我們需要就可以建造。」

▲ 中吉烏鐵路計劃明年開工 。（圖／翻攝 國防時報社官方帳號）

「上帝保佑，我們完成可行性研究後明年就開始（建造）。」賈帕洛夫說，在中吉烏鐵路完成後，吉爾吉斯將成為過境國，從而離開「深淵」（abyss）。這條鐵路將帶來工作、資金來源，屆時吉爾吉斯斯坦經濟將會繁榮，並擺脫無法償還外債的擔憂。

他強調，「在完成可行性研究後，中吉烏鐵路將於明年（2023年）開工。」

烏茲別克斯坦官員此前曾表示，「中吉烏鐵路」全長約523公里，擬從中國新疆喀什向西出境，經吉爾吉斯到達烏茲別克。鐵路建成後將是從中國運輸貨物到歐洲和中東的最短路線，貨運路程將縮短900公里，時間節省7至8天。