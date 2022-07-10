「媽媽被乾爹包養」爸也同意！女大生心死搬離家：超級噁心

▲原PO無法接受媽媽被包養。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者朱祖儀／綜合報導

意外發現媽媽的秘密，該怎麼辦？一名女網友透露，先前一直以為媽媽是在酒店工作，近日卻意外發現對方竟是被包養的，且爸爸也知道這件事情卻不以為意，讓她覺得無法接受，決定搬離家裡，「我現在除了逃避也無法接受這件事」。PO文一出隨即掀起熱議。

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▲原PO本以為媽媽是酒店小姐。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO在「Dcard」發文表示，媽媽是酒店小姐，雖然對方相當疼愛且關心她，但因為每次都很晚回家，總是一身菸味酒氣，所以她從小就很討厭對方，也曾和爸爸哭訴說「為什麼她是我媽媽？」且家中經濟狀況尚可，爸爸是接手老字號餐廳的老闆，讓她更無法理解為何媽媽還要去酒店上班。

原PO表示，長大後開始了解各類色情產業，都是因為有需求才會存在，但沒想到正當她花許多心思去理解時，才發現媽媽根本不在酒店上班，「因為我媽請我幫她傳資料，一不小心就看到了我媽的手機相簿，原來小時候我以為我媽去上班時，都是去乾爹家做些難以啟齒的事…」。

▲原PO日前才知道媽媽被乾爹包養。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO事後告訴爸爸，但對方卻不以為意，讓她相當傻眼，「他們夫妻甚至感情好得不可思議，我爸是知情的，甚至默許這件事的存在與發生，說真的我覺得超級噁心」。看到爸爸的反應，她也不禁懷疑，對方是否也有包養其他女人，無法接受一連串的打擊，於是決定搬出家。

不少人看到後紛紛留言，「感覺兩邊都在外面玩很開，只是剛好雙方都能接受彼此這樣才在一起」、「我覺得包養就各取所需啦，兩方知情且同意就沒什麼差」、「他們的價值觀就是能接受所以感情好吧，你不能接受的話就離開，不要看到吧，免得自己痛苦」、「感覺就是開放性關係的極致，只是他們沒有考慮到小孩的心情吧，祝你經濟獨立然後去追求自己的生活」、「雖然很難接受，但他們至少有負起父母的責任」。