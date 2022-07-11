婚後真實寫照！苦主被慘虐「老婆44種碎念」有聲音　人夫全看哭

▲老婆的44種回應讓一票人夫超有感。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人會戲稱「婚姻是愛情的墳墓」，談戀愛的時候很甜蜜，怎麼結婚以後全變了調？近來就有單身網友好奇，結婚以後的生活是什麼樣子？貼文曝光後，就有過來人列出老婆的44種回應，引起廣大網友共鳴。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「結婚後的生活是什麼樣子」為題發文，自嘲是單身狗，目前沒有交往對象，遑論結婚。因此，他就相當好奇婚後生活會長什麼樣子？依舊甜蜜嗎？每次在路上看到一家子出門，他就覺得好羨慕。

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貼文曝光後，就有「苦主」列出老婆的43種回應，這些文字有聲音！

家事：



1.就跟你說衣服要分開洗

2.就跟你說廚餘要另外丟

3.便當盒不用回收

4.瓶子要沖一沖再丟

5.你都不幫忙做家事

6.你不會做家事就不要來亂

生活習慣：



1.不要每天在那邊洗垃圾

2.東西用完就回到它的位置

3.廁所上完要把坐墊放下來

4.你不要丟我的東西

5.這個我要用的你管我

6.買東西之前看一下還有沒有

7.東西吃完不要就丟桌上

8.吃飯不要滑手機

9.不要聊工作

抱怨：



1.我上班也很累啊

2.不要回家就只會看電腦

3.記得要去接小孩

4.小孩都是我顧

5.我整晚沒睡

6.我在外面跑一整天

7.不要把情緒帶回家

質疑：



1.你為什麼忘記繳費

2.你為什麼買這個

3.你上次已經玩過了

吵架：



1.你是哪裡有問題

2.你是哪裡聽不懂

3.你跟你媽一樣

4.你們家都這樣

報備：



1.她是誰

2.你去哪裡

3.跟誰

4.有誰去

5.你們去幹嘛

敷衍：



1.我不知道

2.我不想聽

3.我不想說話

4.隨便

5.都好

單字回應：



1.嗯

2.喔

3.欸

4.呵

該網友列出厭世的43個回應後，在文末寫下「你變了」3個字，不知是他內心的吶喊，或是老婆的第44種反應，而這句話也引起人夫共鳴。

貼文底下吸引大票網友直呼，「你不要那麼專業好不好」、「每句都有聲音」、「為什麼文字有聲音」、「你的PO文蔚什麼有我老婆的聲音」、「愛情的墳墓可不是說笑而已」、「笑翻！真實寫照」、「我看你正在被虐唷」、「超精準」、「太強了吧！是親身經驗的話，幫QQ」、「眼淚流下來」、「真的好可怕，我還是單身好了」。

本文經原PO授權引用

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