童年的回憶！嘉南羊乳36年仍不倒　網曝「1關鍵」：喝20年還在喝

▲嘉南羊乳是不少台灣人小時候的記憶。（圖／記者翁伊森攝）

實習記者黃麗頻／綜合報導

看到嘉南羊乳盒，總會喚起不少台灣人小時候的記憶。日前有名網友分享，台灣人沒有喝羊奶的習慣，嘉南羊乳應該會面臨很大競爭，卻能撐這麼久不受任何影響，「是不是很厲害？」文章曝光後，引發網友高度討論，直呼「不錯喝又新鮮！」

原PO在PTT以「嘉南羊乳是怎麼撐這麼久的？」為題發文，提到台灣人沒有喝羊奶的習慣，現在的便利商店又四處林立，照理說嘉南羊乳應該會面臨很大競爭，卻能撐這麼久，讓原PO不禁疑惑「是不是很厲害？」

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▲有網友表示，喝羊乳是一種幸福的感覺 。（圖／翻攝至PTT）

對此，網友們紛紛回應，「很多人覺得新鮮送到的最營養健康」、「羊奶對身體很好，有一定的市場」、「品牌做得好，有固定客群」、「早上起來喝還是溫的」、「冬天一大早微熱的喝，真的讚」、「是真的很好喝啊」、「是一種幸福的感覺」、「還會加贈玩具！」

也有人指出，「乳糖不耐的人可以喝羊奶」、「台灣人喝羊奶比較沒有拉肚子問題」、「印象中沒有喝羊奶拉肚子的記憶，牛奶倒是每喝必清腸」、「我兒子喝牛奶會過敏，喝羊奶則不會。」

其中，網友回文分享，嘉南羊乳的生意或許比想像中還好，走在路上偶爾也是會看到門口掛著盒子的住家，不過他覺得台灣羊乳市占率沒辦法像牛乳一樣高，近幾年也很少遇到推銷的阿姨，「還蠻可惜的」，更表示自己買得到羊乳時都會盡量買。