　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2寶媽玩很大！揪臨時工小王「無套」睡遍摩鐵　碩士夫怒討165萬

▲啪啪,恩愛,人妻,摩鐵,女友（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲2寶媽多次與小王上摩鐵無套性行為，丈夫發現後崩潰到要看身心科，怒對小王求償165萬，法院判陪15萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／桃園報導

桃園一名碩士畢業陳姓人夫控訴，他的張姓妻子多次丟下2名小孩，與一名紀姓臨時工跑遍各家摩鐵開房，每次都「玩很大」無套內射，怒告紀男侵害他配偶權，造成他精神巨大痛苦，還需要接受身心科診療，憤而求償165萬，桃園地院根據高鐵票購買紀錄、張女手機定位等認定有偷吃行為，判紀姓小王須賠15萬，仍可上訴。

陳姓人夫主張，他與張姓妻子婚後育有2子女，但他卻發現妻子從2021年3月23日起，與一名紀姓臨時工往來甚密，紀男曾開車載妻子到桃園一家摩鐵大搞床戰，幾天後2人又南下高雄入住旅館，甚至某天晚上與紀男到桃園摩鐵嘿咻完後，妻子還若無其事回到家中，隔日清晨又馬上跑回摩鐵找紀男溫存。且陳男強調，妻子與小王每一次都玩超嗨「無套內射」，讓他精神受到莫大的痛苦，甚至嚴重到要接受身心科治療，決定對紀姓小王提出165萬的精神賠償。

人夫向法院提出高鐵票購買紀錄、妻子手機定位紀錄，旅館住客資料等證據；而紀姓小王遭告後坦承人夫指控的事實，但認為賠償金額實在太高，只求減輕。

桃園地院審後認為紀男明知張女為有配偶之人，仍進行多次侵害人夫配偶權的行為，必須賠償；但審酌紀男目前從事臨時工工作，學歷、收入等，賠償15萬元較為適當，仍可上訴。

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
于美人突PO警世文「人民死於這樣的政客手中」　2.3萬人看哭
趙小僑和女兒順利出院！　劉亮佐獨回醫院「進廠檢查」
快訊／指揮官由誰接任？　莊人祥最新回應
快訊／民眾黨派高虹安戰新竹市！　對決沈慧虹、林耕仁
LIVE／指揮官→市長參選人　陳時中「首場選舉行程」
快訊／本土BA.5個案戴N95　疑「車上一動作」傳給父母
圖／台灣政壇要角悼念安倍晉三　追思卡內容一次看
快訊／BA.5本土+2！「父母接機留學兒」染疫　累計4本土
快訊／中重症+172！15歲少女加護救治中　青少年累計4死
快訊／本土19051「各縣市分布曝」！　新北最多
快訊／2名20多歲男染疫一個月「家中猝死」！送醫採檢陽性

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台鐵花東電氣化工程弊案！驗收放水狂撈100萬　13官商下場慘爆

快訊／台9線舊蘇花121K火燒車　自小客4人開車門衝出急逃命

2寶媽玩很大！揪臨時工小王「無套」睡遍摩鐵　碩士夫怒討165萬

通緝犯酒駕躲攔查自摔　搜出無處方籤「舌下錠」

生死一線　休假高級救護技術員妙手救回命危患者

深夜偷含獄友鳥鳥遭約談　他翻臉嗆「相遇的到啦」超慘代價曝

快訊／台中神岡烤漆工廠大火全面燃燒　濃煙數公里外可見

首例防疫險詐騙！自刻官印揪親友團「假隔離」　無良保險員爽吃紅

唐吉訶德驚爆3女遭性騷！刺身經理「丟飯碗」　討資遣費被打臉

快訊／醉漢闖社區尿尿卻沒了命　跌落車道躺地被住戶開車輾斃

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

男悼念最愛歌手朱俐靜　深情唱《一千萬次淚水》

配音員超商學廣告台詞　店員超疑惑：環繞音效？

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

《暴走女外科》朱軒洋爆退出演藝圈！　社群全消失..經紀公司證實：理念不合

台鐵花東電氣化工程弊案！驗收放水狂撈100萬　13官商下場慘爆

快訊／台9線舊蘇花121K火燒車　自小客4人開車門衝出急逃命

2寶媽玩很大！揪臨時工小王「無套」睡遍摩鐵　碩士夫怒討165萬

通緝犯酒駕躲攔查自摔　搜出無處方籤「舌下錠」

生死一線　休假高級救護技術員妙手救回命危患者

深夜偷含獄友鳥鳥遭約談　他翻臉嗆「相遇的到啦」超慘代價曝

快訊／台中神岡烤漆工廠大火全面燃燒　濃煙數公里外可見

首例防疫險詐騙！自刻官印揪親友團「假隔離」　無良保險員爽吃紅

唐吉訶德驚爆3女遭性騷！刺身經理「丟飯碗」　討資遣費被打臉

快訊／醉漢闖社區尿尿卻沒了命　跌落車道躺地被住戶開車輾斃

快訊／城市發展停滯太久？　陳時中：我要讓台北「值得更好對待、進步」

誠品時光繪本書屋入駐基隆日式古蹟！順遊2特色小店感受漁港風情

快訊／SBL震撼彈　5冠勁旅璞園出借兩年參賽權至彰化縣

第一學府爆性醜聞！女大生萬字痛訴「慘淪獵物」遭男教授多次猥褻

花1次外送費「點越多越划算」？作家一看帳單傻眼：變更貴

「驚奇隊長」秀超深川字腹肌粉絲看呆　披上華麗披風降落迪士尼

傳奇射手小安「吉茵珂絲」瘋狂輸出...IMP爆冷逆襲BYG奪第三勝

抓住12星座男的心4招！女神外貌暖心守護讓他念念不忘

陳將双赴美移地訓練　以不同方式提升技術與心理檔次

台鐵花東電氣化工程弊案！驗收放水狂撈100萬　13官商下場慘爆

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

社會熱門新聞

男大生騎重機環島　台9線猛撞鐵牛車爆頭慘死

獨／腳交女露底褲要去林森北　開車門擊落騎士還嗆聲

國4賓士墜地影像曝！驚悚瞬間全記錄

情侶飯店走廊裸戰「下秒房門反鎖」

即／醉漢闖社區尿尿　跌落車道被住戶撞死

重機車聚勤美綠園道噪音惱人　創辦人：即起停辦

6歲童夏令營遭逼露GG　真相更傻眼

！28歲男詭騎機車苗栗衝海亡　死前家暴女友又做這些事

到辣妹家修網路　工程師凍袜條竟襲胸

要求外送員對警說「吃大便」...北市刑大回應了

即／高雄民宅飄屍臭！破門驚見男子陳屍臥室

台南男警「私查」兄弟象啦啦隊個資！近20女受害

疑女子遭蓋白布擄走！民眾急報案　真相曝光警傻眼

即／他住院1天　頂樓墜樓身亡

更多熱門

相關新聞

桃園大溪木材工廠大火　駭人濃煙火舌猛竄

桃園大溪木材工廠大火　駭人濃煙火舌猛竄

桃園市大溪區康莊路3段1家木材加工廠11日上午傳出火警，由於廠房內堆積易燃木材製品，火勢迅速燃燒、火舌猛竄，黑色濃煙竄天遠在數公里可見，所幸無人員受傷受困，大火在20分後獲得控制，起火原因和財物損失由警消調查中。

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

台中人夫偷吃外籍女同事　要她脫衣當生日禮物

台中人夫偷吃外籍女同事　要她脫衣當生日禮物

黃揚明爆市長小編疑用公帑幫競選　喊話林智堅：出面說清楚

黃揚明爆市長小編疑用公帑幫競選　喊話林智堅：出面說清楚

猥褻少女反被掐頸壓制！狼師揉胸30秒慘了

猥褻少女反被掐頸壓制！狼師揉胸30秒慘了

關鍵字：

人夫2寶媽臨時工小王綠光摩鐵桃園偷吃無套內射

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥台下驚見「超辣蝴蝶姐姐」現身！穿肚兜掉半球

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

夏克立16年薪水全進黃嘉千戶頭！「離婚的話我沒錢」

天選之人　7／14到壽司郎用餐全桌打7折

特斯拉高速撞貨櫃車！　車身「剩一半」2人當場亡

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

陳時中參選　館長直播要大家別忘

大咖男星驚傳喉癌57歲病逝！「友悲慟證實」

星巴克7／11起「全品項買1送1」

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

晨晨確診發高燒40度...統神開罵

買補充包根本虧！過來人認了：不是為省錢

任容萱親吻男友戀情外洩！祕戀前凱渥男模3年

東湖嘟嘟車禍亡　送便當身影不再

更多

最夯影音

更多
台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏
開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面