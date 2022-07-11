2寶媽玩很大！揪臨時工小王「無套」睡遍摩鐵　碩士夫怒討165萬

▲2寶媽多次與小王上摩鐵無套性行為，丈夫發現後崩潰到要看身心科，怒對小王求償165萬，法院判陪15萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／桃園報導

桃園一名碩士畢業陳姓人夫控訴，他的張姓妻子多次丟下2名小孩，與一名紀姓臨時工跑遍各家摩鐵開房，每次都「玩很大」無套內射，怒告紀男侵害他配偶權，造成他精神巨大痛苦，還需要接受身心科診療，憤而求償165萬，桃園地院根據高鐵票購買紀錄、張女手機定位等認定有偷吃行為，判紀姓小王須賠15萬，仍可上訴。

陳姓人夫主張，他與張姓妻子婚後育有2子女，但他卻發現妻子從2021年3月23日起，與一名紀姓臨時工往來甚密，紀男曾開車載妻子到桃園一家摩鐵大搞床戰，幾天後2人又南下高雄入住旅館，甚至某天晚上與紀男到桃園摩鐵嘿咻完後，妻子還若無其事回到家中，隔日清晨又馬上跑回摩鐵找紀男溫存。且陳男強調，妻子與小王每一次都玩超嗨「無套內射」，讓他精神受到莫大的痛苦，甚至嚴重到要接受身心科治療，決定對紀姓小王提出165萬的精神賠償。

人夫向法院提出高鐵票購買紀錄、妻子手機定位紀錄，旅館住客資料等證據；而紀姓小王遭告後坦承人夫指控的事實，但認為賠償金額實在太高，只求減輕。

桃園地院審後認為紀男明知張女為有配偶之人，仍進行多次侵害人夫配偶權的行為，必須賠償；但審酌紀男目前從事臨時工工作，學歷、收入等，賠償15萬元較為適當，仍可上訴。