台灣演藝圈夫妻！眾人狂指「這一對」好感度破表：國小追到現在

▲賈靜雯和修杰楷是人人稱羨的模範夫妻。（圖／翻攝自臉書、IG／賈靜雯）

記者周亭瑋／綜合報導

黃嘉千和夏克立的16年婚姻生變，消息震驚演藝圈。就有鄉民不禁好奇，「哪對明星夫妻好感度比較高？」話題掀起熱論，其中這一對呼聲最高，有CP鐵粉透露，從國小追他們到現在。

網友在PTT發文表示，「大家對演藝圈哪對明星夫妻好感度比較高呢？個人是想到丁文琪和林宥嘉，還有柯佳嬿和坤達。」

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他解釋，這兩對夫妻有個共同特點，就是不會一直放閃，就算放閃也很自然，「看到會讓人會心一笑，那種太高調放閃的反而不太愛。」

▲王仁甫和季芹的呼聲最高。（圖／翻攝自臉書／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

在鄉民洗版的留言中，呼聲最高的莫過於「王仁甫和季芹」這對夫妻了。早在2001年，兩人因主持節目爆出戀情，隔年被拍到約會吃飯，後來又被傳同居、懷孕等，直到2006年，王仁甫終於承認季芹懷孕，女兒也於同年底出生。而早已登記的他們，2008年12月到關島舉辦婚禮，隔年2月則在台灣再辦一場婚宴。

不僅如此，王仁甫和季芹也共同經營YouTube頻道「芹仁PlayWhat」，用影片記錄了一家4口的生活，和四處旅遊的真實體驗。不少鄉民在點名之餘，也大讚「爬山影片很感人也很有趣。」

▲艾力克斯與李詠嫻相戀27年，恩愛如昔。（圖／翻攝自臉書／艾力克斯）

另外，網友們也紛紛喊出其他神仙眷侶，「修杰楷跟賈靜雯」、「張宇那對~我承認都是月亮惹的禍」、「陶晶瑩+李李仁」、「艾力克斯&李詠嫻」、「楊丞琳李榮浩」、「楊銘威方志友」、「艾力克斯李詠嫻+1，上節目都蠻大方好聊的」、「修杰楷賈靜雯...超愛」、「范文芳&李銘順，戲內外都是夫妻」。

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