嘿咻女網友5個月捨不得放！他娶正牌女友　偽單身騙砲2次慘了

▲高雄張姓男子網路約砲，結婚後仍捨不得放手。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓男子透過交友軟體「探探」認識劉姓女網友，兩人「性趣」超合，張男在去年8月25日結婚的前一天，刻意拿身分證向劉女證明自己單身，然後繼續在9、10月和劉女「連結」，直到劉女某天跑到張男家才發現張妻已經懷孕，才知道自己受騙，憤而怒告張男損害貞操權，提告求償，法院審理後判張男應賠償10萬元。可上訴。

判決指出，張男和劉女是在去年3月間透過有約砲神器之稱「探探」認識，之後多次發生性關係，張男在同年8月25日登記結婚，卻蓄意隱瞞，甚至在8月24日刻意拿身分證給劉女看，藉此證明自己未婚，後來兩人在9月23日、10月25日又發生兩次性關係。

但劉女在10月26日前往張男住處查證，才發現張妻已經大腹便便，而且張男也早已和懷孕的女友結婚，讓她憤而提告，求償15萬元。

法院審理時，張男坦承多次和劉女發生性關係，但兩人在「探探」認識後不到一個禮拜就約出來吃飯，第二次約出來就上床，每次約會都會發生性關係，雙方只是「互為滿足對方之肉體關係」，且對於各自交友、婚姻及家庭狀況並非特別在意，他也沒對劉女特別有隱瞞，而且劉女在得知他結婚以後，仍持續主動與他發生性行為，認為婚姻關並非劉女願不願意與他發生關係的考量，難認劉女的貞操權受侵害。

法官認為，兩人在認識之初，劉女即曾詢問張男有無女朋友，張男都以「我真的不想再這個話題打轉了，真煩」、「我還是那句老話，我沒結，也沒對象」等詞來推託，劉女在張男住處發現女性包包及衛生棉等物品時，張男也辯稱「那是我沒清掉，抱歉」，可見張男避重就輕，登記結婚卻蓄意隱瞞，因此認定張男損害劉女貞操權明確，判他應賠償10萬元，全案可上訴。