陸在台灣海峽部署大型海巡船　稱可促進兩岸海事交流

▲大陸海巡船「海巡06」。（圖／翻攝中新社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸海事局11日正式將大型巡航救助船「海巡06」列編於福建平潭，並特別強調其為台灣海峽體量最大、性能最優的公務船艇，將在促進兩岸海事交流、深化海上應急處置合作等方面發揮重要作用。。

根據《中新社》報導，福建海事局披露，「海巡06」總長128公尺，型寬16公尺，型深7.9公尺，滿載排水量6600噸，最高航速23節，續航力1萬海哩，在沒有外界補給的情況下能在海上巡航執法60天，可以到達全球除南北極以外的所有海域。

福建海事局副局長、新聞發言人王華明說，由於海上客貨運繁忙，航線與沿海漁場交叉重疊，加上春季濃霧、夏季颱風和冬季大風的影響，台灣海峽歷來船舶險情事故多發，每年險情事故數量約佔全國總數的10%。

王華明指出，海巡06今後將根據國家交通運輸部委派參加跨國巡航和國際多邊演練活動，執行國際海事救援任務，深度參與國際海事事務，助力中國深化與周邊國家和地區的交流合作。

王華明還說，福建與台灣一衣帶水、隔海相望，海巡06列編後，將在促進兩岸海事交流、深化海上應急處置合作等方面發揮重要作用。

另外，根據《新華社》報導，福州海事局相關負責人也提到，海巡06載船用北斗系統、GPS（全球定位系統）和多星聯動的衛星通信設備，可作為獨立、立體、移動的海事行政執法單元執行海上巡視、海事監管、海上交通事故調查處理和船舶污染監測等任務，也可與通信指揮車、海事巡查車、其他執法船艇、直升機、無人機以及VTS（船舶交通管理系統）、AIS（船舶自動識別系統）協同配合，是構建「陸海空天」一體化綜合監管和快速反應系統的重要組成部分。