強化海上執法　陸首艘「萬噸級海巡船」廣州出塢

▲大陸首艘萬噸級的海事巡邏船「海巡09」，今天於廣州黃埔文沖船廠出塢。（圖／取自人民日報，下同）

記者陳政錄／綜合報導

大陸首艘萬噸級的海事巡邏船「海巡09」，今天於廣州黃埔文沖船廠出塢，開始進入後續舾装階段。據陸媒報導，該船建有海上數據中心，包括北斗在內多套為新系統，在海上至少可以巡航執法作業90天以上。

「海巡09」輪設計總長165公尺，型寬20.6公尺、型深9.5公尺，設計吃水6.606公尺，設計排水量10700噸，滿載排水量達13000噸，是大陸首艘萬噸級的海事巡邏船，正式列編後，將成為大陸噸位最大的海上執法公務船。

據央視報導，該船建有海上數據中心，包括北斗在內多套衛星系統，具有動態感知、監測預警、訊息收集處理和傳輸、綜合指揮、海事監管等能力，還具備一定的深遠海人命搜尋救助、應急物資儲備能力。

「海巡09」輪29日從塢內坐墩引出塢外，並浮於水面後，下一步將正式進入服役，交由廣東海事局管理，是否用於震懾偷渡港人，或赴南海、釣魚台等地執行任務，也引發大陸網友討論，有人甚至留言稱「去抓台灣海警吧」、「根本是驅逐艦了」、「南海要一些、釣魚島也要一些。」

廣東海事局局長陳畢伍指出，「海巡09」輪的投入使用，將提升海事監管裝備水平，在保障海上交通安全、保護海洋環境和維護國家海洋權益發揮重要作用。

該船設計裝載狀態下，航速不低於25節，，在海上至少可以巡航執法作業90天以上，能在9級海況、蒲氏12級風力條件下安全航行，在6級海況、8級風力條件下，直升機可以起降，具備夜間起降能力。

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