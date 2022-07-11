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仲夏旅遊節開跑「看辣妹清涼一夏」　搭國旅振興每晚爽領1300元

▲▼交通部觀光局舉辦2022台灣仲夏旅遊節，今年活動以清涼、消暑、涼品為三大主軸。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部觀光局舉辦2022台灣仲夏旅遊節，今年活動以清涼、消暑、涼品為三大主軸。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

暑假出遊去！交通部觀光局舉辦2022台灣仲夏旅遊節，今年活動以清涼、消暑、涼品為三大主軸，共舉辦27項旅遊活動，此外，悠遊國旅振興計畫將於本週五（15日）正式上路，活動期間平日（週一到週四）出遊住宿費最多還可折抵1300元。

觀光局副主任林信任表示，受到疫情影響，睽違兩年才再度舉辦台灣仲夏旅遊節，今年活動有三大主軸，包括消暑，民眾可上山消暑，到阿里山、三山等國家風景區遊玩；清涼，可透過海上遊程清涼一下，北關、東北角、東海岸、雲嘉南、大鵬灣等風管處都有舉辦旅遊活動；吃涼，不只玩耍還能全台吃透透。

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林信任表示，本次13個國家風景區與14個縣市政府合作，希望活動可以「一生一世」持續發揚光大。此外，15日起推出悠遊國旅補助方案，週一到週四出遊住宿最高還可折抵1300元。

▲▼交通部觀光局舉辦2022台灣仲夏旅遊節，今年活動以清涼、消暑、涼品為三大主軸。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼交通部觀光局舉辦2022台灣仲夏旅遊節，民眾可參與多種夏季旅遊活動。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼交通部觀光局舉辦2022台灣仲夏旅遊節，今年活動以清涼、消暑、涼品為三大主軸。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局表示，雲嘉南鹹味浪潮台灣仲夏之夜音樂會將於7月16日在台南馬沙溝海水浴場登場，現場營造濱海休閒度假氛圍，晚上則邀請當紅流行歌手現場演唱。

東北角的福隆海水浴場正在進行福隆生活節、高雄旗津海水浴場也推出旗津黑沙玩藝節，都是夏季國人更容易親近海洋的地點。

觀光局也規劃「仲夏快閃活動」，以夏日吃冰趣、沙灘遛風箏、陽光啦啦隊以及水漾泡泡秀等方式，配合13個國家風景區管理處夏季活動，現場與民眾互動分享夏季旅遊的樂趣。還有拍照打卡抽獎活動，凡於台灣仲夏旅遊節任一系列活動拍攝照片、打卡，就有機會抽中Gogoro VIVA KEYLESS電動車。

▲▼交通部觀光局舉辦2022台灣仲夏旅遊節，今年活動以清涼、消暑、涼品為三大主軸。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台灣仲夏旅遊節睽違兩年再度登場，整個夏天都有系列活動登場。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼交通部觀光局舉辦2022台灣仲夏旅遊節，今年活動以清涼、消暑、涼品為三大主軸。（圖／記者李宜秦攝）

另外，本次也有通路、旅遊、百貨等多家知名品牌企業共襄盛舉，並推出專屬聯名產品與優惠活動，包括萊爾富便利商店、大苑子茶飲專賣店，及環球購物中心、春一枝冰棒。

雄獅旅行社搭配7月16日【雲嘉南鹹味旅遊-仲夏之夜音樂會】推出兩天一夜的旅遊行程；台灣樂活自行車協會也分別推出「夕鹽浪漫騎旅」、「台江歷史x生態騎旅」等自行車遊程。

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