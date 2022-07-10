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國旅振興本週五上路！符合「5條件之一」每房每晚現折1300元

▲▼個別旅客可於台灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區查詢有參加活動之旅宿業。（圖／翻攝網頁）

▲「悠遊國旅」專區上線，並開放民眾申請。（圖／翻攝網頁）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局規劃55億元投入「悠遊國旅」振興活動，本週五（7月15日）起正式上路，預算用罄就會提早結束補助，只要符合5大條件之一，包括入住星級旅館（一星以上）、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章之旅宿業，或使用優惠旅客本人完整接種三劑疫苗，每晚住宿就可補1300元。

▲▼個別旅客可於台灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區查詢有參加活動之旅宿業。（圖／翻攝網頁）

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▲目前已有5000多家業者參與悠遊國旅振興計畫。（圖／翻攝網頁）

根據台灣旅宿網悠遊國旅Q&A資料顯示，本次振興活動僅適用平日（週日到週四）入住，週五、週六、中秋節連續假期（111年9月9日至9月11日）、國慶日連續假期（111年10月8日至10月10日）不適用。每房每晚可折800元，每一身分證字號限用一次。

另符合入住星級旅館（一星以上）、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章之旅宿業，或使用優惠旅客本人完整接種三劑疫苗，加碼折抵500元。

旅客於入住前或入住當日至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁專區，掃描並上傳身分證或健保卡（任一）正面圖檔，建立旅客資料檔案。（健保卡無照片亦可），旅客入住時須提示身分證或健保卡正本供業者核對是否本人入住。

▲2022石門水庫熱氣球嘉年華,石門水庫福華渡假飯店,石門水庫日出,石門水庫晨曦,國旅,桃園旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲7/15起國旅入住合法旅宿最高每晚可折1300元。（圖／記者彭懷玉攝）

如旅客入住符合加碼資格之旅宿業，則由旅宿業者折抵加碼獎助予旅客；如旅客入住未符合加碼資格之旅宿業，如欲獲得加碼折抵，則應於入住前或入住當日至活動專區掃描並上傳完整接種3劑疫苗證明，並於入住時出示證明，方可獲得加碼獎助折抵。

接種3劑疫苗之證明以衛生福利部或中央流行疫情指揮中心認定之辨別方式為準，如紙本疫苗接種卡（俗稱小黃卡）、健保快易通/健康存摺APP、數位新冠病毒健康證明等。

▲▼交通部觀光局公布「悠遊國旅補助方案」。（圖／觀光局提供）

▲▼交通部觀光局公布「悠遊國旅補助方案」。（圖／觀光局提供）※點圖放大

▲▼交通部觀光局公布「悠遊國旅補助方案」。（圖／觀光局提供）

觀光局旅宿組表示，每組身分證可申請一次折抵，每房每晚可用一次補助，目前已開放民眾上傳身分證申請折抵，不過這沒有時間限制，只要在入住前上傳申請就可，另外民眾也可上傳小黃卡等可證明接種三劑疫苗的憑證，除了原有折抵的800元，還可再加碼補助500元。

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