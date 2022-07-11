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大陸 大陸焦點 特派現場

陸嚴禁銷售「軍」字號菸酒　特供商品氾濫「誤導」解放軍形象

▲▼ 。（圖／翻攝 大陸國家知識才展局官網、山東省博興縣市場監管局）

▲ 大陸重新整頓「軍」字號菸酒商品。（圖／翻攝 大陸國家知識財產局官網）

記者任以芳／綜合報導

大陸官方發布公告，線上線下禁止銷售「軍」字號煙酒等商品。尤其打解放軍名義，公開或變相冒用軍隊名義，使用軍隊特定含義字樣和圖案，生產銷售「軍中茅台」、「軍隊專供」等假冒偽劣商品，一率嚴格禁止。

根據陸媒《新京報》、《網易》等報導，中共中央軍委後勤保障部、國家市場監督管理總局、國家知識產權局等六部門發布通告，嚴禁任何單位和個人利用中國人民解放軍和武裝警察部隊名義，以任何形式進行商業營銷宣傳。嚴禁線上線下銷售「軍」字號煙酒等商品。

許多菸酒打「軍用品」標誌，利用消費者對「軍品特供」的盲目崇拜，取得信任，賺取非法暴利。近年還有「假特供」轉移到線上，為了規避平台篩查，商家還用暗語、諧音等來替代，銷售渠道也更加隱密。

這次六部門齊發文要求禁售「軍」字號商品，針對市場上氾濫違規「軍供」商品，全面徹底清理，維護軍隊良好形象。

一方面，這些印上「特供」商品也披上神秘面紗，讓人有高價的錯覺，一方面，大量商家打著「特供、專供」標識商品旗號營銷有炫耀、拉關係的目的，想盡辦法購買一些「特供」商品，用於請客、送禮之需。

不少專「特供」名酒根本「名實不副」，甚至質量低劣。也違反習近平上任後的八項規定。

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