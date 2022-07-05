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動能彈頭碰撞目標　共軍陸基中段反導系統恐已實戰部署

▲▼陸宣布：陸基中段反導攔截技術試驗成功。（圖／央視）

▲陸宣布：陸基中段反導攔截技術試驗成功。（圖／央視）

軍武中心／綜合報導

中國上個月官宣進行中段反導攔截試驗，對外展示高科技武器的快速發展。據了解，其反導技術採用倚靠動能的彈頭直接碰撞目標的KKV技術，提高整體打擊效果，外界猜測這應該是實戰部署之後的一次打靶試驗，說明解放軍這套反導技術已經相當成熟。

中國軍方是在6月19日深夜發布訊息，成功實施了陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到預期目的，並強調試驗是防禦型，不針對任何國家。而這是北京繼2010年1月11日、2013年1月27日、2018年2月6日，以及2021年2月4日後，第五次對外官宣進行陸基中段反導試驗的消息。

當然中段反導具備可多次攔截以提高攔截成功率的優勢，《新浪軍事》評論指出，彈道導彈在助推段後即進入飛行中段，而要攔截助推段是要將攔截和探測系統前置到導彈發射區域。作為攔截系統最早可以攔截的時機便是導彈的中段飛行階段，這樣做也可以為後續的攔截預留充足的準備時間。

以美國目前的陸基中段反導為例，即使在一次攔截失敗後，還能有第二次攔截的機會，若再次失敗，則可以將攔截任務轉給末段反導系統（主要是「薩德」和「愛國者」導彈系統）。

▲民眾拍下陸基中段反導攔截技術試驗。（圖／翻攝環球時報）

▲民眾曾拍下陸基中段反導攔截技術試驗。（圖／翻攝環球時報）

事實上，中國反導技術與美國類似，採用動能直接碰撞技術作為反導核心的「KKV技術」，並非靠戰鬥部碎片近炸方式去摧毀對方目標，而是靠動能的彈頭直接來碰撞目標。這種技術思路攔截效果最佳，但難度也最大，需要強大的探測、預判、跟蹤能力，對攔截彈本身的技術要求也相當高。

評論強調，中國目前的陸基中段反導的進展順利，已經掌握遠程預警雷達、精準定位和引導技術、指揮通信能力，因此可以大膽推測，中國離真正部署具有實戰能力的陸基中段反導系統已經愈來愈近。大陸知名軍事評論員宋忠平甚至認為，此次進行的應是一次實戰部署後的打靶試驗，說明中國軍方這套反導技術已經相當成熟且具備實戰能力。

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