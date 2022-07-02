福建艦擋焰板能擋千度火焰　遼寧艦和山東艦也裝備使用

▲大陸第三艘航母福建艦。（圖／新華社）

軍武中心／綜合報導

中國第三艘航母「福建艦」在6月17日正式下水，官方陸續透露建造細節。據了解，這艘採電磁彈射航母上的擋焰板系統「浴千度火仍無恙」，其多功能防護塗層是出自於火箭院航天材料及工藝研究所研制，目前正在服役的遼寧艦和山東艦也裝備使用。

《澎湃新聞》報導，中國航天科技集團有限公司下屬航天材料及工藝研究所推出的第二代擋焰板防護塗層，採用便捷的大功率熱噴塗工藝，塗層生產效率高、質量穩，相較於第一代航母擋焰板防護塗層，強化塗層防滑、防腐、耐熱等方面的性能，同時延長塗層使用壽命，大規模生產制備與現場快速修補方面也明顯提升。

▼福建艦航母擋焰板系統多功能防護塗層是出自於火箭院航天材料及工藝研究所研制。（圖／翻攝自火箭院）

文章強調，擋焰板不僅是航母的超級甲板，也是戰機起飛的「堅強後盾」，平時平放，在艦載機起飛時立起，阻擋飛機發動機噴出的熱流，使其偏向安全方向，確保人員、設備的安全。

航母擋焰板防護塗層項目負責人馬康智指出，航母甲板是人員、車輛、艦載機海上訓練與作戰的平台，需具備防滑、耐磨、抗衝擊、耐海洋環境腐蝕等特點。而擋焰板系統不僅要具備普通甲板的性能，還必須擋得住烈焰的沖刷，其防護塗層材料、工藝堪稱核心技術中的核心。除了剛下水的福建艦，服役中的遼寧艦、山東艦也裝備上述第二代擋焰板防護塗層。

▼殲-15艦載機在山東艦上進行飛行訓練。（圖／大陸國防部）

大陸第三艘航母下水命名儀式是在17日於中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行，經中央軍委批准，第三艘航空母艦命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號為「18」。福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。該艦下水後，將按計劃開展系泊試驗和航行試驗。

美國軍事網站動力《The Drive》曾在福建艦尚未命名下水前指出，003型航母會搭載更新型的艦載機，包含中國目前正在研製的殲-35隱形艦載機和KJ-600（空警-600）艦載預警機，同時殲-15T和殲-15D電子戰飛機也可能從該航母上起飛。而在003型下水後，可能還需要數年時間才能進入正式服役狀，據美國軍方最近公開的預測，該艦可能在2024年服役。