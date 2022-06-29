一次性鎖定數十目標　福建艦1130近防炮首採相控陣雷達

▲大陸第三艘航空母艦福建艦（福建號）。（圖／新華社）

軍武中心／綜合報導

大陸首度採用電磁彈射的航母福建艦已正式下水，按照慣例最新航母皆採用建造時最先進的電子技術。在《央視》的近景畫面捕捉下，透露其1130近防炮系統換裝第三代氮化鎵元件的相控陣火控雷達，可一次性鎖定數十個目標，自動跟蹤先打距離最近的導彈，搭配一秒可以發射160多發炮彈的高密集度，提升整體攔截效率。

這款裝備在福建艦上全新的H/PJ-11型11管30毫米艦炮，也就是一般稱作1130近防炮的武器，最主要的用途無疑是對敵方來襲導彈進行攔截，以確保艦船安全。據了解，1130是由11管火炮組成，發射極高初速的尾翼穩定脫殼穿甲彈（APFSDS），炮口初速達到每秒1000米，預估射程達到5000米，每分鐘射速在9000-11000發之間，一秒時間可以發射160多發炮彈，強大的火力密度，確保1130可以攔截速度高達4馬赫的超音速導彈。

▲福建艦1130近防炮系統裝相控陣火控雷達，可一次性鎖定數十個目標，大幅提升攔截效率。（圖／翻攝自微博／里海賽艇）

軍事自媒體「迷彩虎」撰文指出，原先1130近防炮裝備機掃的349雷達，需要機械轉動來回掃描來襲目標，只能持續鎖定一個目標引導射擊，待鎖定目標指引炮火摧毀後，349火控雷達才能夠繼續跟蹤鎖定第二個目標，暴露了鎖定和反應時間的缺點。

這次裝備在福建艦上的1130近防炮則採用相控陣雷達，可以持續雷達波束範圍覆蓋，探測的範圍和距離遠大幅提升。此外，還可以通過天線單元發射的信號，一次性鎖定數十個目標，並且對這些目標自動跟蹤，先打最近的導彈，然後立即向此前鎖定的導彈依次進行攔截射擊。文章強調，裝載有源相控陣雷達的1130近防炮戰鬥效率至少提升一倍。

▲福建艦甲板空拍照。（圖／翻攝人民海軍官微）

至於解放軍這艘首度採用平直通長飛行甲板的航母戰力如何，據《觀察者網》評論分析，在追求單波次放飛戰機能力的情況下，福建艦全攻擊狀態有2架預警機、2架艦載電戰機的一整個航空團（約24-26架戰機）。而機庫則能收納一個團超過24架的殲-15B型戰機或殲-35型固定翼艦載機，以及數架直升機。這意味著，福建艦滿載艦載固定翼機可能達到50架左右。

另外值得注意的是，在6月17日的下水儀式中，《央視》介紹沒有提到「舾裝」，而是稱「福建艦將按計劃開展系泊試驗和航行試驗」，證實該航母的建造進度，明顯採用分段式建造方法，要比塔式建造方法的山東艦快上許多。《CNN》預估，福建艦最快2024年就能正式服役，屆時大陸航母戰力，將可從單打獨鬥演進到群體作戰。