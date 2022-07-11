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桃警反恐勁旅展能量　垂降攻堅槍聲、爆破聲超逼真

▲桃園警方反恐演練自高樓垂降。（圖／桃園市政府警察局提供）

▲桃園警方反恐演練自高樓垂降。（圖／桃園市政府警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市警方於11日上午結合保安大隊特勤中隊及平鎮分局警力演練「反恐作戰」及「人質挾持營救」狀況，演練現場人員垂降攀爬，槍聲及震撼彈爆破聲大作、過程逼真，充分展現警方反恐戰術及重大治安案件應變處理能量。

▲並對恐佈分子佔據地區進行攻堅破門。（圖／桃園市政府警察局提供）

▲並對恐佈分子佔據地區進行攻堅破門。（圖／桃園市政府警察局提供）

市警察局副局長蔡鴻義表示，為了因應即將到來的五合一選舉工作，並加強桃警團隊針對反恐戰術及重大治安案件應變處理能量，上午特別結合保安大隊特勤中隊及平鎮分局警力，在平鎮自來水廠模擬遭恐怖份子施以氰化物攻擊及人質脅持狀況，實施營救人質、搜捕暴徒等攻堅行動，希望透過演練項目，融合各種層級的戰術與戰技，以提升桃警團隊反恐之觀念、經驗。

▲並順利救出人質，制伏恐怖份子。（圖／桃園市政府警察局提供）

▲並順利救出人質，制伏恐怖份子。（圖／桃園市政府警察局提供）

保安大隊特勤人員，以攀爬垂降、戰術運動等方式，向歹徒所在的廠房內，投擲震撼彈及空包彈射擊，模擬攻堅及營救人質等狀況，透過演練強化反恐應變能力。警察作為社會安定的力量，期望透過持續精進反恐應處作為，展現警方強勢、剽悍的執法決心，並以及模擬事件後端的處理等概念，加強自身技能，檢討過程失敗的原因，吸收經驗、去蕪存菁，以應變未來的各種挑戰。

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