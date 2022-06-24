救護E化系統、拍拍尺　南消二大隊緊急醫療後送傷患

▲台南市消防局第二救災救護大隊舉辦大量傷患演練，演練採兵棋推演結合台南市E化的救護系統、大傷傷病患檢傷環（拍拍尺）和QR碼，透過分流、繞道等後送方式，提升病患痊癒率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊舉辦大量傷患演練，疫情期間為避免過多人群接觸，演練採兵棋推演結合台南市E化的救護系統、大傷傷病患檢傷環（拍拍尺）和QR碼，將災害現場傷病患資料，傳送給救災救護指揮中心及各急救責任醫院，透過分流、繞道等後送方式，將病患有效送至適當醫院，有助提升病患痊癒率。

「大量傷病患」定義為單一事故或災害，發生的傷病患人數達十五人以上，或預判可能達十五人以上者，2006年12月3日發生在台南縣楠西鄉（今台南市楠西區）梅嶺風景區的一起重大遊覽車交通事故造成22人死亡、24人輕重傷等重大傷亡悲劇，為強化災害應變能力，第一線救護人員對於大量傷病患救護之檢傷分類、救護處置、後送分流等流程在平時就要加強演練。

市長黃偉哲表示，近年台灣發生多起重大災害案件，自2015年新北市八仙塵爆、2016台南維冠大樓倒塌、2018年花蓮0206地震、到台鐵太魯閣號列車出軌事故，再再顯示出大量傷病患事故，隨時都有可能發生，消防局用現有的成熟技術，創新發展更新的方式面對災害的挑戰，是台南市推動智慧城市的展現。

消防局局長李明峯表示，面對災害我們要以更謙卑的心，更積極的努力勇於挑戰。智慧城市是市長黃偉哲的目標，更是消防局努力的方向，拍拍尺結合QR碼，讓災害現場的傷亡能快速檢傷並將傷病資料傳遞給後續支援單位，除讓災區現場救災效率提升外，更讓災害之管理更有方法。

第二大隊大隊長丁春能表示，拍拍尺結合QR碼的方式，讓現場檢傷後，立即透過臺南救護E化系統，做遠端連結，並將現場傷患資料做分享，同步消防局及衛生局傷病患資料，並因為拍拍尺及QR碼防水，不怕髒汙的特性，更適合災區現場的快速檢傷之用。

第二大隊大隊長丁春能說，救護勤務佔消防員的勤務量比例越來越高，消防救護訓練內容多元，台南市到院前的緊急救護又往前跨一大步，也勉勵消防人員需時時自我專研精進救護技能，透過平時紮實的訓練，遇事才不會手忙腳亂，給人民最好的救護品質。