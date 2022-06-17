　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

強化火災搶救及無線電轉播收訊　南消辦測試演練

▲台南市消防局為了強化「海安路地下停車場」災害搶救通訊問題，特地會同停車場管理單位、消防局第六大隊轄區各分隊前往現場勘查及通訊測試，減少發生生命安全危害狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局為了強化「海安路地下停車場」災害搶救通訊問題，特地會同停車場管理單位、消防局第六大隊轄區各分隊前往現場勘查及通訊測試，減少發生生命安全危害狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為了強化「海安路地下停車場」災害搶救通訊問題，特地會同停車場管理單位、消防局第六大隊轄區各分隊前往現場勘查及通訊測試，依據現場測試結果，強化地下停車場火災搶救無線電收訊功能，此次演練增加Poc網路無線電之測試，模擬災害現場搶救狀況，減少發生生命安全危害狀況。

▲台南市消防局為了強化「海安路地下停車場」災害搶救通訊問題，特地會同停車場管理單位、消防局第六大隊轄區各分隊前往現場勘查及通訊測試，減少發生生命安全危害狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第六大隊邱淵明大隊長指出，台南市轄區海安路商圈設置「海安路地下停車場」B1及B2地下兩層停車場，總計設置1041停車格位，直通樓梯23座、電梯4座提供附近商圈及例假日外來觀光客停車使用，目前使用率節節上升，平日使用率接近7-8成，例假日期間更常見車輛排隊等待進場情景，可以說使用率非常高。

▲台南市消防局為了強化「海安路地下停車場」災害搶救通訊問題，特地會同停車場管理單位、消防局第六大隊轄區各分隊前往現場勘查及通訊測試，減少發生生命安全危害狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

面對「海安路地下停車場」每日停車需求量如此大，又有電動車充電椿，其公共安全就必須特別重視，萬一發生汽車火警，地下停車場B1及B2必會產生濃煙密布及陷入火海，對於置身地下停車場的民眾及現場搶救的消防人員，可以說相當危險，所以面對地下層火災搶救，如何建立搶救及疏散路線規化，無線電通訊訊息的接收及傳送可以說相當重要。

▲台南市消防局為了強化「海安路地下停車場」災害搶救通訊問題，特地會同停車場管理單位、消防局第六大隊轄區各分隊前往現場勘查及通訊測試，減少發生生命安全危害狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局經現場勘查，該地下停車場無線電線路，分成多天線及洩波同軸電纜系統兩部份，為解決此問題，消防局將新購置移動式同頻中繼臺，改裝成同頻中繼固定臺，裝置於管理室24小時提供救災使用，並改裝3組攜帶式無線電機組，提供給大隊及分隊使用，如遇到災害時，隨時攜帶前往，連接地面無線電通訊連接口，就可接收地下B1及B2發出訊息及同時可與119救指中心互傳訊息，為了讓搶救通訊更加完整，增加Poc網路無線電利用GPRS網路傳送，只要手機能夠接收到基地台的訊號，甚至透過國際漫遊系統，都能夠做到「一按即通」的對講功能，突破發射頻率的區域限制，讓整個「海安地下停車場｣形成一個無線電通訊網，有效克服並改善地下停車場所造成的通訊障礙。

▲台南市消防局為了強化「海安路地下停車場」災害搶救通訊問題，特地會同停車場管理單位、消防局第六大隊轄區各分隊前往現場勘查及通訊測試，減少發生生命安全危害狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，大型地下停車場，在例假日停滿各式車輛，就如同囤積滿滿易燃物品，隨時有可能會發生燃燒並危害民眾生命的危險，消防人員進入地下空間搶救其困難度本來就很高，如果加上通訊又不良，危險程度提升，對於消防人員生命就會造成威脅，所以購置精良通訊設備是相當重要，不但可有效改善因地形或障礙物產生死角障礙，同時提升救災現場無線電通訊品質，更可讓我們消防人員得到多一層安全的保障。

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
獨／黑心快篩劑內幕追蹤　揭弊「吹哨者」是他！
台北最頂滷肉飯是哪家？網大推這間
震撼！拚到「雙腳指甲剝落」照片曝　陳彥博讓萬網跪了
北市狠雇主逼女看護「吃狗屎、熱水燙身」　她牙齒斷裂逃出求救
輪胎店火場溫度破千！屍體與鋼筋「扭在一起」　40分鐘才尋獲7
快訊／金管會鬆口：保戶先被匡列隔離才確診　「同一天也應理賠」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台15線長年未翻修　立委爭取經費重鋪...確保用路人安全

竹市「樂活自行車Plus　跨竹苗親子挑戰賽」　6／17晚間開放報名

彰化+4314！民眾解隔11天快篩「還是陽」　衛生局：傳染力不大

新竹市副市長沈慧虹慰勞中山分隊　致贈加菜金6萬元

雲林縣政府獲贈10部手持式超音波　偏鄉醫療將邁入新紀元

台東+571！今增3死　縣府籲持續做好防疫規範

「清冠一號」黑市價漲到5千　屏縣議員請命「讓民眾自行購買」

參選台南起手式　謝龍介「百廟祈福」第一站...參拜台灣首廟天壇

台東偏鄉老爸奶媽開巴士　共同守護部落最後一哩的幸福

AED電擊貼片成功救回53人　台中議員以亡妻名義捐百萬

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

台15線長年未翻修　立委爭取經費重鋪...確保用路人安全

竹市「樂活自行車Plus　跨竹苗親子挑戰賽」　6／17晚間開放報名

彰化+4314！民眾解隔11天快篩「還是陽」　衛生局：傳染力不大

新竹市副市長沈慧虹慰勞中山分隊　致贈加菜金6萬元

雲林縣政府獲贈10部手持式超音波　偏鄉醫療將邁入新紀元

台東+571！今增3死　縣府籲持續做好防疫規範

「清冠一號」黑市價漲到5千　屏縣議員請命「讓民眾自行購買」

參選台南起手式　謝龍介「百廟祈福」第一站...參拜台灣首廟天壇

台東偏鄉老爸奶媽開巴士　共同守護部落最後一哩的幸福

AED電擊貼片成功救回53人　台中議員以亡妻名義捐百萬

戒除酒癮有撇步！桃園6醫療機構協助　市府每年每人補助4萬元

台15線長年未翻修　立委爭取經費重鋪...確保用路人安全

航空業大缺工！身障人士等不到人幫　自行下機「摔落手扶梯慘死」

竹市「樂活自行車Plus　跨竹苗親子挑戰賽」　6／17晚間開放報名

「五星連珠」真的來了！　百多年一見天文奇景預言爆發大事

保了防疫險！他曝好友「期待確診賺錢」　過來人曝「絕望」過程勸世

彰化+4314！民眾解隔11天快篩「還是陽」　衛生局：傳染力不大

新竹市副市長沈慧虹慰勞中山分隊　致贈加菜金6萬元

《大學生》男星打氣納豆挨酸「好假喔」！　不爽反擊網幫腔：閉嘴

搶救石斑魚！農委會推內外銷措施、空運每公斤補貼最高90元

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

地方熱門新聞

台中男停車險喪命！頭伸車外慘被車門夾頸

名有「新、明」者　逛新明二手市集享好康

桃園慶黃埔建軍建校　軍系為呂玉玲抱不平

羅智強「祈福走桃園」　看見台灣民主危機

雲林12-17歲學生BNT校園集中接種...6／30前可完成

澎湖400年古井　國產局竟控「竊占國有地」

小黃南迴公路撞護欄　警民徒手搬車畫面曝光

新北國旅振興首發　金山漫遊2天1夜價999

「銅板快閃夠購go」新永華夜市熱鬧首發

身分證拿出來！台中人玩馬拉灣、探索樂園299元　畢業生玩劍湖山399元

成美文化園區推「紫薇花季x盛開的愛情故事」活動

阿里山公路驚見無人機車奔馳

黃偉哲聲援優質台南石斑魚養殖業

崑山科大吳寶春烘焙學院贈特色麵包

更多熱門

相關新聞

防走火！打開電箱檢查　一眼秒懂你家電線幾歲了

防走火！打開電箱檢查　一眼秒懂你家電線幾歲了

新屋房價高不可攀，不少人轉向選擇購入中古屋或是乾脆先租屋，不過根據內政部不動產資訊平台資料顯示，台灣幾乎是每2戶就有1戶屋齡超過30年的老屋，在中古市場看遍大小屋型的房仲認為，檢查屋況首先要注意安全性問題，其中電線就是容易被忽略的小細節。

惡火帶走好姊妹…射箭好手林詩嘉赴靈堂悼念

惡火帶走好姊妹…射箭好手林詩嘉赴靈堂悼念

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

大火奪走8至親　屋主手機證件全燒光

大火奪走8至親　屋主手機證件全燒光

「消防最危險建築」！鐵皮屋「3保命關鍵」

「消防最危險建築」！鐵皮屋「3保命關鍵」

關鍵字：

火災搶救無線電測試演練

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面