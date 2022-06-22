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抗疫防災一起來　線上兵推搶救演練提升救災效能

▲台南市消防局第一救災救護大隊，改採線上消防搶救兵棋推演，在防疫時期也強化救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第一救災救護大隊，改採線上消防搶救兵棋推演，在防疫時期也強化救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於國內新冠疫情尚未趨緩，確診個案數仍處於高原期，考量執行消防搶救實地演練，會產生直接接觸之感染風險及疑慮，台南市消防局第一救災救護大隊改採線上消防搶救兵棋推演。

由戰術戰技教官以線上會議方式下達災情狀況，再以雲端檔案方式共享搶救圖資，讓外勤人員在面臨真正的災害事件威脅時，能在第一時間迅速且正確地執行各項救災作為，而參演人員也能直接判斷後，立即於線上進行圖資部署及人車搶救戰力，逼真模擬指揮救災狀況。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，改採線上消防搶救兵棋推演，在防疫時期也強化救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次演練場所為祥安護理之家，針對該場所發生火警時之人員受困及火煙情勢，依據臺南市政府消防局制定之「執行嚴重特殊傳染性肺炎疑似患者收容場所火災搶救任務指導原則」，模擬設定火災狀況，於網路雲端線上進行指揮官狀況判斷、火場決策分析及搶救部署等沙盤推演，提升救災能力及團隊合作默契。

第一大救災救護大隊大隊長石家源表示：救災是高風險、高危險性的工作，唯有不斷地推演各種災害情況並透過精實的訓練，才能保障民眾身家財產及消防人員自身安全。本次的演練方式雖不同以往，但同仁皆認真討論並分享救災經驗，讓未來執行任務更加安全有信心。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，改採線上消防搶救兵棋推演，在防疫時期也強化救災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯呼籲，護理之家因收容避難弱者且必需考量感染風險，火災應變更為不易，所以業者在平時軟硬體整備就必須做好萬全應變，包括確保逃生動線順暢、防火區劃完整及防火門須確實關閉，以降低火煙蔓延侵襲之危害。而在火災發生時以引導收容人員正確避難逃生為首要目標，提前建立疏散分流機制，規劃2處以上火災逃生動線及戶外集合地點，並於救災人員到達時應主動交接應變情形及居住清冊，救災人員也應以人命搜救為第一要務，部署相關防疫救災行動，共同維護防疫場所居住安全。

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