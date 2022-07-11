中和婦接來電「房子便宜賣」　怕買不到急匯190萬！行員識破阻詐

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名老婦接到兒子朋友的電話，「有一間便宜的房子賣給妳」，老婦不察，竟直接到銀行要匯款190萬頭期款，行員直覺有異報警，警方到場提出詐騙案例給她看，還問「你看過房子嗎？」，最後她才恍然大悟放棄匯款。

▲中和廖婦誤聽詐團投資便宜房子，到銀行匯190萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，上個月（6月）17日上海銀行行員通報，82歲廖姓老婦人疑遭詐騙臨櫃要匯款；中和派出所警員楊佳軍、戴濟任立即前往處理，廖婦向警員表示，日前接到一名自稱是兒子的朋友打給她：「有一間便宜的房子要賣，可以便宜賣給妳，不過要快，慢了就沒了，先匯頭期款190萬就留給妳」，因此急著到銀行匯款。

▼警方拿詐騙案例念給廖婦聽 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方得知後，隨即用手機搜尋詐騙案例的新聞，並逐字念給她聽，還問「妳有看過房子嗎？沒看過你怎麼敢匯錢？」廖婦自覺有理，最後打消匯款念頭，成功保住190萬。

中和分局表示，詐騙方式層出不窮，在面對電話訊息應秉持謹慎查證的態度，對於家中長者應主動打電話給予關心及關懷其每日動向，如有任何疑問皆可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話查證。