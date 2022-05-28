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梅雨季「穗稻熱病」好發期　花蓮補助稻農藥劑加強防治

▲穗稻熱病初期穗頸部呈淡褐色或暗褐色；穀粒受感染時易造成穀粒不充實或不稔。一旦發現病勢發展有增加趨勢，應立即施藥防治。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

穗稻熱病初期穗頸部呈淡褐色或暗褐色；穀粒受感染時易造成穀粒不充實或不稔。一旦發現病勢發展有增加趨勢，應立即施藥防治。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣目前已進入梅雨季，溫、濕度變化大。今年花蓮縣配合中央計畫於縣內北、中、南分別各設置5個監測點以監測稻熱病發生情形。花蓮一期水稻目前大多已進入抽穗期，故自3月起之「葉稻熱病」好發期，近已逐漸轉為「穗稻熱病」好發階段。

花蓮縣政府為減輕農友負擔，已補助各鄉巿公所購置稻熱病防治藥劑，請農友如有需求可前往購買、儘早完成防治。

農業處長陳淑雯說明，今年稻熱病防治工作，總計11個鄉鎮市公所提出相關計畫，花蓮縣政府補助126萬元至11個鄉鎮市公所協助農友進行稻熱病防治工作，目前各鄉鎮公所均已完成招標作業，請有需要之農友可前往公所購買稻熱病防治藥劑。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，「穗稻熱病」主要發生於穗頸、枝梗及穀粒等部位，穗頸部罹病者，患部初期呈淡褐色或暗褐色導致組織壞死使養分不能送達，影響整穗發育，並自罹病部位會彎曲，嚴重時造成稻穗白化乾枯；穀粒受感染時的病斑則呈暗灰色或白色，易造成穀粒不充實或不稔，一旦發現病勢發展有增加趨勢，應立即施藥防治。

周黃得榮補充，縣府每年執行稻熱病監測計畫，在花蓮縣北中南三區共計設置15個水稻田區稻熱病監測點，「葉稻熱病」監測調查期間由3月中旬開始；「穗稻熱病」監測調查則由5月上旬開始。隨著時序進入梅雨季節，請農友需注意並加強防治力道，以避免穗稻熱病廣泛嚴重發生。

花蓮縣政府呼籲，稻熱病好發季節，慣行田區建議可使用三賽唑，有機田區可使用中性化亞磷酸進行預防，其他防治藥劑可於行政院農業委員會動植物防疫檢疫局農藥資訊服務網（http://pesticide.baphiq.gov.tw/information/Query/Pesticide）查詢參考，但需留意安全採收期，避免藥害及殘留過量發生。

農業處提醒農友要控制氮肥的施用，早期葉色偏綠的水稻，穗肥應酙酌減施，以避免氮肥施用過量，使植株細胞柔弱，讓稻熱病孢子容易侵入。若有任何防治技術問題，可洽請行政院農業委員會花蓮區農業改良場協助。
 

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