阿公級電視被丟路邊　行家一看驚喊可賣上萬「藏1絕版品」

記者黃翊婷／綜合報導

新北市板橋區一名網友昨日（10日）在臉書PO文聲稱，看到路邊有一台阿公級的電視準備丟掉，還附有木頭櫃子，不禁想起小時候的回憶，想搬走又沒有門路轉賣，只好放棄。但文章公開之後，許多網友紛紛留言表示，這東西很值錢，整理好可以賣上萬元，「不識貨啊！那個櫃子極可能是台灣檜木的呀！這東西可是絕版品」、「是有錢都不一定買得到的東西」。

▲部分網友表示，小時候家中如果有這台電視，代表經濟條件不錯。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，在板橋區的路邊看到一台阿公級的電視準備被垃圾車載走，不禁想起小時候的回憶，雖然覺得很可惜，但搬走也沒有地方放，更沒有門路轉賣，加上不知道東西的主人是誰，不敢亂動，最後只好放棄，「要去搬的要自行考慮後果。」

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文章公開之後，網友們看到照片中的電視附有木頭櫃子等其他設備，紛紛留言表示可惜，「別丟，這很值錢啊」、「不識貨啊！那個櫃子極可能是台灣檜木的呀！這東西可是絕版品」、「是有錢都不一定買得到的東西」、「這個整理好可以賣上萬元」、「這個是我看過最頂級的古董電視機」、「這個真的有人收，古物店，我朋友買老屋，前屋主留下2張石椅，我看了就想丟了，結果找古物店來收，一張1萬元」。

也有不少網友感嘆，小時候家裡如果有這台電視，代表經濟條件不錯，有些阿公、阿嬤還會在櫃子裡面藏私房錢，但現在大多都因為年代久遠壞掉了，想賣其實也不好賣，有價無市，最後都是回收處理，「可惜的一向都是回憶啊，回到現實面，可能過沒多久又聯絡回收車了」；還有一名網友說，自己也有一台古董播放器，含喇叭想要便宜出售，結果至今都沒有人要買，「看來真的要CALL環保局來載走了」。