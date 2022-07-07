媽幫做便當一開傻住「有點怪又好像沒毛病」　網笑翻：還附甜點

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在臉書PO文分享親友帶便當的糗事，對方的媽媽平時會幫忙準備便當，6日打開保鮮盒一看卻覺得有些不對勁，「發現有點怪怪的，但好像又沒什麼毛病」，一問之下才知道，原來是媽媽錯把西米露當成白飯。文章公開之後，笑翻許多網友，大家紛紛留言表示，「媽媽累了嗎？」、「最右邊那個很好吃」、「媽媽真好，還有附飯後甜點」。

▲媽媽錯把白飯當成西米露。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」代為幫親友PO文，內容提到，對方的媽媽平時會幫忙準備便當，6日準備的便當菜色有絲瓜和雞肉，但第3個保鮮盒裝的卻不是白飯，而是一整盒「白色水晶球」，「發現有點怪怪的，但好像又沒什麼毛病。」

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當事人馬上拍下照片並傳給媽媽，詢問「右邊那是什麼」，媽媽回答「白飯帶成西米露」，讓當事人忍不住哈哈大笑，「我就想說那怎麼是西米露」。

文章公開後也笑翻不少網友，大家紛紛留言調侃，「媽媽累了嗎？」、「最右邊那個很好吃」、「媽媽真好，還有附飯後甜點」、「原本想弄一盒白飯，然後米洗好來不及蒸就給你了，將就著吃吧」、「媽媽本來要給你西米露，結果湯汁被吸乾了，西米露還變得像粉圓」、「以營養學的角度來說是一樣的，都是澱粉和水，結論，媽媽沒有帶錯」、「還能吃到媽媽煮的飯，是件很幸福的事」。

也有不少網友提醒，照片中的西米露好像沒有完全煮透，可以拿去再蒸一下，然後加一點鮮奶油和椰漿，或是芋頭、芒果等配料，「會好吃得讓你大喊『我還要』。」