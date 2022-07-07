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養樂多都怎麼開？　網分享「1開法」留言炸鍋：根本是邪教！

▲養樂多，飲料。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲養樂多是大家的共同回憶。（圖／ETtoday資料照）

實習記者殷稚雅／綜合報導

「養樂多」是許多人共同的童年回憶，時至今日人氣依然歷久不衰，堪稱「國民飲料」。一瓶小小的養樂多，喝法多元，就連開瓶的方式也有很多種，日前就有一名網友在臉書社團分享一張「2種不同開法的養樂多」圖片，回憶的畫面一出，隨即引發網友熱議。

該名網友5日在臉書社團「爆廢公社」貼出一張圖片，畫面中可見原PO將2瓶養樂多，分別以不同方式打開瓶裝上頭的包裝。原PO所標示的1號，開法從邊框外整片撕起到口徑約1/2處。2號則是沿著口徑內圍，繞了半圈開出一個圓口。原PO不禁好奇問道，「喝養樂多，大家都怎樣開？」逗趣的發問喚起大批網友回憶，紛紛留言自己的開瓶法。

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▲網友分享兩種養樂多開法。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社公開版】●）

▲網友分享2種養樂多開法。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社公開版】●）

圖中的1號開法引起許多網友的共鳴，「當然是1啊！而且喝完還會蓋回去，再壓緊瓶口」、「強迫症的我一定是1」、「2是邪教、選2不如插吸管」。

不過也有部分2號開法的擁護者說道，「2，直接乾完」、「2啊，根本沒空慢慢撕，就想趕快一口栽」。還有多位網友是看心情變化，表示「1、2都會。看心情選，很想趕快喝就戳下去，還好、可以慢慢來就撕開」、「有時間耐心時就1，快渴死時就2」。

還有多名網友分享了自己的特殊開法，「結凍～拿菜刀砍，放入杯子加米酒」、「3，從底部咬一個洞。或者4，用牙籤把鋁箔戳很多洞的蓮蓬頭喝法」、「全部整排倒進大碗公，一次乾著喝」。也有網友直接乾脆，表示「插吸管喝」、「一根吸管插整排啊！小孩才做選擇」、「行家都是整排直接插吸管」。

此外，也有許多網友回憶起童年，提到「小時候要盧很久媽媽才給喝一瓶，咬屁股比較耐喝」、「我是用咬的，要小小孔慢慢吸。兒時記憶都是這樣，可以慢慢品嚐很久」。

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