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客吃生蠔被割手怒投訴！他神回一句話　7千人笑翻：以後包邊

記者黃翊婷／綜合報導

一名從事餐飲業的網友日前在臉書PO文抱怨，遇到客人投訴吃生蠔被殼割到手，要求店家注意一下，簡直讓他氣到想笑，「真的非常抱歉，敝店的生蠔脾氣不是很好，也太過於生猛，導致您受傷，也請您好好就醫看一下腦子」。文章公開之後，掀起超過7000人按讚熱議，並紛紛留言調侃，「以後生蠔殼都要包邊，或是磨鈍角才能上桌了」、「下次可能要幫生蠔殼拋光一下」。

客吃生蠔投訴被殼割到手。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO抱怨客人投訴內容太無理。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，日前接待到一組客人，吃生蠔時不慎被殼割到手，當下立即提供酒精棉片、OK繃，對方仍投訴要求店家注意一下，讓他超級傻眼，「真的非常抱歉，敝店的生蠔脾氣不是很好，也太過於生猛，導致您受傷，也請您好好就醫看一下腦子」。

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文章公開之後，被轉貼到爆料公社臉書粉絲專頁，吸引超過7000名網友按讚熱議，「下次被魚刺刺到，可能會要求店家幫他挑刺」、「紙鈔也會割手，都給我來回收」、「以後生蠔殼都要包邊，或是磨鈍角才能上桌了」、「下次可能要幫生蠔殼拋光一下」、「貴店麻煩跟你們的生蠔溝通一下，請牠不要這麼火爆好嗎？」、「真的要改進，OK繃要貼客人的腦，不是貼手」、「一定是好店家，新鮮成這樣」。

用餐,餐廳,約會,吃飯,生蠔（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲生蠔鮮美多汁，是老饕們喜愛的美食之一。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本文當事人無關）

還有不少同樣從事餐飲業的網友分享自身經驗，「我遇過吃螃蟹被螯刺到，說我們沒把螯用菜瓜布刷一下」、「之前遇過客人說，我們的魚吃起來跟他想像的不一樣，所以應該幫他更換，我直接回他，『只要餐點沒問題，您的想像力有問題，餐廳就不需要負責喔』」。原PO也表示，除了這次的生蠔事件之外，先前也遇過客人投訴哈根達斯冰淇淋太冰，害對方酸了一下，他當下也是很傻眼。

不過，有部分網友認為，或許是生蠔殼本身有碎裂，導致客人割到手，才會要求店家再注意一下，應該只是好意提醒，不需要發文反酸客人要去檢查腦子，「這樣也不好吧。」對此，原PO回應，生蠔殼完全沒有碎裂，而且他們出餐都是撬開一邊的殼，只留另一邊的殼和肉，客人根本不用動手剝，「您覺得是誰的問題？」

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