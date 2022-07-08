妻大方請吃到飽　夫卻只敢喝西瓜汁！上萬網友敲碗後續

▲吃到飽是近期民眾聚餐的首選。（圖／漢來大飯店提供）

實習記者殷稚雅／綜合報導

吃到飽餐廳多元的料理選擇使其成為人氣的聚餐場所，不過因為價格不低，民眾多會選在特殊日子前往用餐。日前就有一名男網友分享妻子先前只在「特殊時機」請客，但前幾天又突然請他去吃到飽餐廳用餐，讓他緊張到只喝得下一杯西瓜汁。逗趣的情節一分享上網，隨即引發網友熱議。

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▲網友分享只喝西瓜汁的圖片。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社公開版】●）

該名男網友6日於臉書社團「爆廢公社」貼出一杯「西瓜汁」的圖片，內文寫道「平時死不讓我吃到飽的老婆，今天忽然請我吃漢來。第一次請我吃是弄壞我手，第二次請我吃是撞壞車子，這次我好怕是火燒厝了。」原來他的妻子只會在「特殊事件」發生時，才會請他吃吃到飽。原PO害怕又有大事發生，緊張表示「明明佳餚在眼前，我卻只喝得下西瓜汁」。貼文一出，網友熱烈留言猜測「第三次到底為什麼？」

多名網友第一時間立刻聯想到原PO是不是被「綠」了，紛紛留言「隔壁搬來老王了嗎？」「當你喝下這杯西瓜汁的時候，你有沒有想過西瓜的外皮是什麼顏色呢？」，還有民眾跟上時事，說道「大膽預測，股票斷頭」、「就被當韭菜割了不少」、「沒事啦！也可能股市輸大條的」。也有許多網友鼓勵原PO「反正都是壞事就放開吃吧，不無小補」、「先吃飽才有精神和體力面對接下來的慘劇」。

▲原PO現身說法。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社公開版】●）

甚至有網友開始標記自己的伴侶，懷疑「你是不是做錯什麼？」「妳請我吃東西是不是做了什麼虧心事？」也有許多人敲碗「想知道後續」、「在線等樓主回覆」。最後原PO現身說法，「各位謝謝。實際情況是老婆因為懷孕都沒辦法亂吃，所以大方請我吃」，終結了萬名網友的好奇心。