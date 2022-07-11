陳時中視察社宅！議員批：起手式錯了　「突顯對台北市政的不了解」

▲衛福部長陳時中視察中央興辦文山景美社會住宅預定地。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨選對會10日拍板通過，建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長；而陳時中也於10日陪同行政院長蘇貞昌視察景美社宅，被外界視為起手式。不過國民黨台北市議員游淑慧11日直言，陳時中起手式錯了，因為中央在台北市興辦社宅戶數是0，不但一戶都沒蓋出來，許多亂選預定地遭到居民反對。

游淑慧11日於臉書表示，「陳時中的起手式錯了。」陳時中10日陪同蘇貞昌視察台北市社會住宅建案，被視為參選起手式，但這個「起手式」恰好突顯他對北市市政的不了解，空洞薄弱硬要選。

游淑慧指出，2016年總統蔡英文的政見是8年20萬戶社宅，但6年過去了，中央在北市興辦的社宅户數是0，更可悲的是，不但一戶都沒蓋出來，而且許多「亂選的預定地」都遭到當地區民的強烈反對，例如內湖3個基地。

游淑慧舉例，社宅不是解決北市居不易和脫北的良方，看北市社宅經驗，8年興建25000户，人口卻同步流失20萬人， 而且還債留數百億，把所有空地都改成社宅，只是降低原本當地的環境品質，也沒有解決台北市的高房價和租屋市場，「這些陳時中大概完全沒有概念。」

游淑慧提及，看看陳時中3年的防疫成績，撒了8000多億元，結果仍造成近8000名國人死亡，陳時中沒有一句哀悼，就把落跑說成承擔，一廂情願的說要來扛台北市的未來，讓人心驚膽跳，「昨天行程中，我遇到一個早餐店老闆，他看到陳時中的參選新聞，和聊天的客人只講了一句話『不要吧！不適合』」。