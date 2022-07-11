陳時中選北市　她PO「5年前1圖」酸爆：真的跑去選舉了

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中10日宣布，將代表民進黨競選台北市長。對此，台北市議員徐巧芯貼出一張陳時中5年前的受訪畫面，大酸「他還真的就跑去選舉了」。

▼陳時中2017年對記者提到，「病人常跟我講，不要弄到一半你有去當官了。」（圖／翻攝徐巧芯臉書）



根據徐巧芯在臉書貼出的圖片，當時2017年2月，陳時中是準衛福部長，他對記者提到，「病人常跟我講，不要弄到一半你有去當官了。」

對此，徐巧芯表示，「時鐘修理工」之一天一張圖終於可以正式營業了，陳時中開了粉絲頁，以「政治候選人」的身分，但他衛福部長的位子屁股還黏在上面，還沒有辭職。

徐巧芯開酸，「首先要跟大家介紹的是，2017年的陳時中，他說『病人常跟我說，不要弄到一半你又去當官了』，2022年他的個性『時中如一』，只是改成『民眾常跟我說，不要當到一半你又去選舉了。』他還真的就跑去選舉了。」

▲▼陳時中參選台北市長。（圖／翻攝陳時中臉書）



民進黨選舉對策委員會10日召開會議，確定徵召陳時中、無任所大使林佳龍參戰雙北。對此，陳時中在臉書發聲明表示，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣」，民進黨選對會決定徵召他參戰台北，他非常感謝蔡英文主席、選對會的肯定，也將盡力承擔、責無旁貸。

陳時中說明，他生、長、住在台北，「台北是我的家」，對這座城市有深厚的感情、期待與想法，但也知道這座城市的發展已停滯太久，「請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」

▼陳時中參選台北市長聲明稿。（圖／翻攝陳時中臉書）

