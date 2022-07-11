陳時中要選台北市長　館長：他影響到我們的經濟，大家不要忘了

記者趙蔡州／綜合報導

中央流行疫情指揮官、衛福部長陳時中10日宣布，接受民進黨選舉對策委員會徵召，將代表民進黨競選台北市長。對此，「館長」陳之漢6月底才開罵「陳時中出來選，恁爸嘎呸口水」，如今得知陳時中正式宣布參選，他10日晚間在直播上強調，「我覺得他（防疫）做得很爛，我不喜歡他」。

「館長」陳之漢10日晚間進行直播，過程中談到台北市選戰，他認為如今選戰出現藍綠白「三腳督」的局面，這種情況下陳時中很有可能當選，但他就是無法喜歡陳時中，「我個人覺得，這次防疫後半段，他做得非常差，做得很爛，我不喜歡他」、「現在出來要選舉，我也是冷冷的」、「我是很直觀的，陳時中影響到我們的經濟，請大家不要忘了」。

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▲館長表示，這次防疫後半段，陳時中做得非常差。（圖／翻攝自館長直播）

館長認為，陳時中在防疫上做得不好，讓許多在台灣做生意、工作的人損失了非常多錢，對許多企業傷害蠻大的，特別是今年開始實在是太慘了，慘慘慘慘慘，至於人民現在心裡的想法，我覺得只要是有在外面上班、工作的人，沒有一個人會爽（陳時中）」。

根據中央社報導，針對陳時中參選台北市長，有英系人士10日晚間透露，陳時中擬找吳思瑤出任競選總幹事、張茂楠出任執行總幹事，計畫請陳建仁出任主任委員，由小英之友會全國總會長顏志發擔任後援會總會長，屆時包含小英之友會系統、民進黨台北市黨務組織及醫界均會展開行動。

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