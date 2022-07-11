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陳時中轉戰台北市長「競選團隊名單曝」　擬邀陳建仁任主委

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨選舉對策委員會昨日（10日）拍板，徵召衛福部長陳時中參選台北市長、無任所大使林佳龍參選新北市長。而關於競選團隊，英系人士透露，陳時中有意請立委吳思瑤出任競選總幹事、台北市黨部主委張茂楠出任執行總幹事，另外還會規劃邀請前副總統陳建仁擔任主任委員。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中轉戰參選台北市長。（資料照／記者林敬旻攝）

選對會建議徵召陳時中參選台北市長，陳時中10日發表聲明回應，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣」，他非常感謝黨主席蔡英文以及選對會的肯定，未來會盡力承擔，責無旁貸，而他生、長、住都在台北市，「台北是我的家」，對於這座城市有深厚的感情、期待與想法，但也知道這座城市的發展已停滯太久，「請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。​」

根據《中央社》報導，英系人士透露，關於陳時中的競選團隊，他有意請立委吳思瑤出任競選總幹事、台北市黨部主委張茂楠出任執行總幹事，另外還會規劃邀請前副總統陳建仁擔任主任委員，後援會總會長可能由小英之友會全國總會總會長顏志發擔任；張茂楠也表示，如果陳時中希望，他當然願意承擔這份工作，如果陳建仁或副總統賴清德同意擔任名譽主任委員或主任委員，相信對選情會有很大的振奮作用。

知情人士表示，陳時中週三（13日）獲得民進黨正式提名之後，當天應該就會辭去衛福部長一職。而到時指揮中心指揮官將由誰來接任，外界傳聞專家諮詢小組召集人張上淳接手的可能性較高，但張上淳接受媒體電訪時，表示不清楚此事。

而對於陳時中投入台北市長選戰，對手國民黨台北市長參選人蔣萬安認為，陳時中曾說要帶著榮譽下台，如今每日疫情仍有破2萬人確診，在這個時間點離開，是落跑，不是榮譽，陳時中將成為中華民國防疫史上第一位落跑的指揮官，一到選舉就對外喊「責任來，我就扛」，「但這樣的防疫成績，陳時中怎麼扛？」

此外，針對陳時中開砲台北市的城市發展停滯太久一事，台北市政府發言人陳智菡也回應抨擊，陳時中的說法相當籠統，就像「責任來，我就扛」等口號一樣，顯得十分空洞。

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