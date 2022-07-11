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陳時中辭部長時間曝　粉專10小時狂吸7萬追蹤！5動態一次看

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中10日宣布，接受民進黨選舉對策委員會徵召，將代表民進黨競選台北市長，而他的臉書粉專上線短短10小時，獲得超過7萬人追蹤；他的粉專目前共有5則動態，包括更新大頭照、三度更新封面照片及一篇聲明稿。知情人士透露，陳周三獲民進黨正式提名當天將辭去部長一職。

民進黨選舉對策委員會10日召開會議，確定徵召陳時中、無任所大使林佳龍參戰雙北。對此，陳時中在臉書發聲明表示，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣」，民進黨選對會決定徵召他參戰台北，他非常感謝蔡英文主席、選對會的肯定，也將盡力承擔、責無旁貸。

陳時中。（圖／翻攝陳時中臉書）

▲▼陳時中更新臉書粉專的大頭照和封面照片。（圖／翻攝陳時中臉書）

陳時中。（圖／翻攝陳時中臉書）

陳時中說明，他生、長、住在台北，「台北是我的家」，對這座城市有深厚的感情、期待與想法，但也知道這座城市的發展已停滯太久，「請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」

陳時中投入台北市長選戰，也正式成立臉書粉專，短短10小時就獲得超過7萬人追蹤、6萬人按讚，目前共有5則動態，包括更新大頭照、三度更新封面照片及一篇聲明稿。

外界也關心陳時中是否可能帶職參選，《自由時報》報導，陳將在周三獲正式提名當天辭去部長一職。而據傳衛福部政務次長薛瑞元將接任部長，薛受訪時回應，「我沒有這個消息，現在主要做好自己份內的工作。」

▼陳時中參選台北市長聲明稿。（圖／翻攝陳時中臉書）

陳時中。（圖／翻攝陳時中臉書）

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