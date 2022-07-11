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特斯拉高速撞路邊貨櫃車！　車頭擠爛「半截消失」2人當場死亡

▲▼特斯拉高速撞路邊貨櫃車。（圖／路透）

▲特斯拉衝撞路邊靜止貨櫃車，毫無減速跡象。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國佛州日前發生一起特斯拉嚴重車禍案，一對疑似已退休的男女在天氣晴朗的午後於公路上衝撞貨櫃車，由於車速相當快，車頭直接插進前車底部，前半段全毀，2人當場死亡；警方表示將針對本起案件展開特別調查。

美媒「CNBC」報導，一輛2015年的特斯拉於上周三（6日）發生嚴重車禍，根據佛州公路巡警指出，車禍發生地點位於75州際公路蓋恩斯維爾（Gainesville）地區路段，車上2人疑似是退休人士，分別66歲男性駕駛與67歲女性乘客，一路從美國西岸加州的隆波克（Lompoc）自駕來到東岸的佛州，車禍後當場死亡，目前不清楚當時是否開啟特斯拉的自動駕駛。

事發當時為6日下午2點，在路況與天氣相當良好的情況下，該輛特斯拉卻以高速、未減速跡象直直從車尾撞上在合法停車區靜止的一輛貨櫃車車尾，特斯拉當場撞成一團廢鐵，車頭插進貨櫃車底部，正副駕駛座被擠壓得無一絲空間。

美國國家交通安全管理局（NHTSA）8日表示，將會針對此起特斯拉車禍案件展開特別調查，尚不清楚是否有開始自動輔助駕駛。NHTSA此前已展開36項針對特斯拉撞車案件的調查，包括一件2018年的特斯拉Model 3於加州失控撞死行人的案件，當局懷疑當時駕駛輔助系統是開啟狀態。36項特別調查案件中，共有17人死亡，包括這次的佛州撞車案件。

特斯拉辦公室目前對本起車禍並無回應。NHTSA調查官克里夫（Steven Cliff）表示，他希望能盡快完成針對特斯拉自動駕駛的調查，也希望能做對，「我們需要梳理海量的資訊」。

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