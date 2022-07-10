恐怖「噬腦蟲」入侵！他疑在湖中游泳後感染　垂死搶救中

▲美國一名男子感染食腦變形蟲「福氏內格里蟲」（Naegleria Fowleri），正在加護病房搶救中。（圖／翻攝US CDC）



記者吳美依／綜合報導

美國一名男子前往愛荷華州三發湖州立公園（Lake of Three Fires State Park），疑似因為在湖裡游泳，感染了食腦變形蟲「福氏內格里蟲」（Naegleria Fowleri），由於情況危急，至今仍在加護病房搶救中。當局7日宣布緊急關閉湖畔景點，等待檢驗結果出爐。

密蘇里州衛生和高級服務部證實，一名男性患者被診斷出原發性阿米巴腦膜腦炎（PAM），正在接受治療。他們向《得梅因紀事報》表示，此疾病不會傳染，但可能威脅生命，而患者可能在近2周內感染，「公衛專家堅信，湖水可能就是（感染）源頭」。

與此同時，美國疾病管制與預防中心（CDC）也正在檢驗該湖泊及患者住家附近的水源樣本，以確認確切感染地點，但結果需要耗時數日才會出爐。

密蘇里州衛生部透露，自從1962年以來，全美僅發現154起已知病例，該州上一次發生，則是35年前的一起致命病例。該機構警告，居民在115°F（約46°C）的溫暖水域附近，必須提高警覺，「福氏內格里蟲十分常見，牠存在於環境中，而且我們無法徹底擺脫。但是，這種阿米巴原蟲引發的腦部感染是極其罕見的。」

《每日郵報》報導，阿米巴原蟲棲息在河流、湖泊、溫泉中，若人類攝入受汙染水源，變形蟲會從鼻腔一路進入腦部，並且開始破壞組織，進而引發原發性阿米巴腦膜腦炎，症狀包括頭痛、發燒、噁心、嘔吐、幻覺等等。



