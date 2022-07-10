女童衝馬路沒在看！三度閃過死神　撞轎車轉圈倒地超驚嚇

記者高堂堯／南投報導

一名年約3至4歲的女童，9日白天和媽媽出門時疑似走散，獨自站在南投市彰南路路邊時，突然直接橫越馬路、衝上對向車道，導致一台轎車閃避不及，將女童擦撞倒地，所幸及時煞車未釀更嚴重傷害；警方表示任意穿越馬路依法可處500元罰鍰，而家長讓未滿6歲幼童獨處、疏於照顧，依兒少法亦可處最高1萬5000元罰鍰。

▲小妹妹未注意路況直接穿越馬路，遭對向車輛擦撞倒地。（圖／陳姓民眾提供，下同）

陳姓民眾昨天於臉書社團「南投人聊天室」PO出行車紀錄器畫面：他開車沿彰南路行經南投市區，看見這名女童原本站在路邊，突然開始向前跑、試圖橫越馬路，先差點與一台機車發生碰撞，幸運閃過後仍未停下腳步，直接從陳姓民眾車頭前跑過、直衝對向車道；另一台轎車煞車不及，女童正面撞上左前側邊車身、整個人重心不穩翻轉一圈後，雙腳朝天倒地。

▲▼小妹妹未注意路況直接穿越馬路，險與機車發生擦撞後，又直衝對向車道。（圖／陳姓民眾提供）

畫面顯示，轎車駕駛立即煞停才沒讓後輪輾過女童，隨即從車窗向外查看，發現女童狀無大礙、自行起身後，才繼續開離現場，女童則雙手扶著膝蓋、似乎感覺疼痛，路邊一名女子立刻上前將女童從馬路帶開；陳姓民眾直呼：「有驚無險，好險小妹妹沒事，真的嚇死了⋯家長們真的要好好顧好自己的小朋友！」其他網友也紛紛表示：「太恐怖了！」「有認識那孩子家長告知一下好嗎？真的會三字經問候耶！」

▲▼小妹妹與轎車擦撞、隨即倒地。（圖／陳姓民眾提供）

據了解，該名女童似乎與媽媽走散時，誤認馬路對面一名男子是爸爸，才會突然衝過馬路，而車禍發生後將女童帶開的好心女子，也在現場協助她找媽媽，最後其母才到場將女兒接走，化解一場虛驚。

警方指出，並未接獲這起報案，不過依據《兒童及少年福利與權益保障法》，父母不得使6歲以下兒童，或需要特別看護之兒童及少年獨處，或由不適當之人代為照顧，違者可處3000至1萬5000元罰鍰；另依據《道路交通管理處罰條例》，行人在道路上不依規定，擅自穿越車道，可處500元罰鍰，也提醒家長對幼童的交通安全應多加留意。