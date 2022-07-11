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初到美國小心4大重點！　當地人都說「這件事」別做：否則丟小命

▲▼紐約市警察局,NYPD,警車,警察,案發現場,犯罪現場。（圖／取自免費圖庫Unsplash） 

▲美國警方由於每天在街頭面對極大的潛在威脅，通常會繃緊神經。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合報導

各國疫情逐漸減緩後開始打開國門，許多國人也開始安排出遊，但到美國後有許多一定要注意的事情，否則很可能會因為小疏忽而導致被捕，甚至丟掉性命，美國網友紛紛同意特別是當開車在路上若被警察攔停，務必按照警方指示，若自行下車可能會被視為威脅。不過在ㄧ些「美國特色」的危險之外，很多人都說「美國實際上並不如新聞報導的那麼恐怖，你只需要敞開心胸。」

美國知名網路論壇Reddit上，不少篇外國網友第一次前往美國，PO網尋求網友建議那些該做不該做以及該注意的事。其中最多人回應提到的便是「路邊攔停」情境，當你在路上被警車從後方示意路邊停車受檢時，一切動作都要慢慢來，千萬不要做ㄧ些會引起警方警戒的事，例如加速或急煞。

路邊停車後，不論駕駛和乘客都不要馬上下車，而是要在車上等候警方指示，有時候會發現後方警察遲遲不下車，那是因為他們在利用車上電腦進行車牌、車輛等的背景調查。等到警方下車後，準備受檢的人也應該把雙手放在清楚可見的地方，不要藏起來，也不要突然伸手掏東西，不管口袋或副駕駛座的置物箱都一樣，這些行為都可能被警方視為危險。

即便拉下車窗，最好也等警方示意再動作，網友表示此時最該做的就是靜止和保持心平氣和，不要想激動和警方理論，更別想直接開車門下車嗆警察，否則收到的可能就是一顆子彈。

美國警察之所以有那麼大的權力以及如此緊繃的神經，歸因於美國的擁槍文化，美國警察在執行路邊攔檢等日常任務時，死亡率是高於其他國家的，因此警方非常注重自身安全，並對危險訊號特別警戒。

此外美國因最初從英國脫離追求人身與政治的最大自由，即便建國後每一個州也尋求最大的自治權，為的就是不想走回老路，這點也能解釋為何美國人對於自己的人權如此重視，有時甚至看起來不可理喻的地步。網友表示每一州都有自己的獨特規範，進到不同州就得依該州的道路規則行駛。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲美國多數人對種族話題相當謹慎。（圖／unsplash）

一名18歲英國少年想去美國，許多網友紛紛提醒美國合法飲酒年齡為21歲，所以他不管酒精或在某些大麻合法化的州都無法享受，「除此之外，玩得開心。」另有網友表示，雖然美國新聞經常發生警方因種族歧視傷害少數族群，但事實上許多美國人對於種族議題相當謹慎已是行之有年，所以切記自己千萬要注意種族話題。

另外隨時注意自己穿過的草坪是否是私人領土，因為在美國，屋主或地主有權以「擅闖私人土地」為由開槍將侵入者射殺。網友還說盡量避免所有鄉下地方，「那裡通常沒有和譪的老太太，許多城鎮或鄉村很排斥外來客，即便是從其他州或鎮來的美國人也一樣。」

不過美國人也有相當熱情與開放的一面，像是如果到了感恩節，你隨口說一句「從沒過過感恩節」或是「應該沒要幹嘛，一個人過吧」，網友異口同聲說絕對會有一家以上的美國人邀請你去他們的聚會，感受美國傳統感恩節聚會。

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