快訊／19歲女卡車底！台南花園夜市旁車禍　她全身傷千斤頂急救

▲台南轎車與機車發生車禍，機車上1名19歲女乘客遭壓車底，警消出動千斤頂救出傷者，幸好無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

今日（10）下午2時許，台南市北區海安路三段、和緯路二段路口，花園夜市旁發生自小客車與機車車禍！遭撞19歲機車女乘客頭部朝內、大腿以上都受困在車輛下方，全身多處擦傷與燒燙傷，所幸意識清楚，消防局獲報出動千斤頂緊急將女子救出，送往永康奇美醫院治療。

消防局下午2時許接獲台南花園夜市旁路口發生車禍意外，出動和緯高級救護隊及和緯分隊救助車等車輛前往搶救，到達事故現場發現肇事白車車頭毀損，有一名19歲女性機車乘客受困在自小客車下方，經評估女子生命徵象穩定，但她頭戴著安全帽、幾近全身都卡在自小客車底盤下，救助人員立即使用手搖式千金頂（俗稱Hi Lift)及氣壓式頂舉袋，將自小客車平行頂舉以快速救出傷者。

所幸女子救出後意識清醒，但有全身多處擦傷及燒燙傷，經救護人員處置後送永康奇美醫院治療，至於事故發生原因仍需警方後續調查釐清。

台南市警五分局指山，7月10日14時左右，北區海安路與和緯路口，一名64歲的陳姓女子駕駛小客車，沿海安路至和緯路口右轉時，與騎機車同向直行的19歲楊姓女子（後載18歲的張姓女子）發生碰撞。致使小客車右前車頭撞損；重機車左側車車頭撞損。19歲楊女身體多處擦傷；18歲張女滾落車底，手部被排氣管燙到多處燙傷，兩人幸無骨折及生命危險，送往醫院就醫後無礙。（更新於17時，補充五分局警方說法）