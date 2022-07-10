　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「安倍帶領日本走出新格局」　他憶立委爸跟安倍2次互動：對馬政府極友善

▲安倍晉三吃台灣鳳梨，親筆鼓勵台灣加油。（圖／翻攝自安倍晉三Facebook／首相官邸）

▲安倍晉三吃台灣鳳梨，親筆鼓勵台灣加油。（圖／翻攝自安倍晉三Facebook／首相官邸）

記者杜冠霖／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良演說時遭槍擊，緊急送醫搶救後仍因失血過多宣告不治。前國民黨立委李嘉進之子李縉穎回憶，自己的父親曾和安倍兩次互動，安倍晉三對中華民國、對馬政府，以及對我父親極其友善，「期許美中日台四方，不忘如同教科書等級的《台日漁業協議》締結過程，滅衝突於無形、化干戈為玉帛。」

前立委李嘉進曾任國安會諮詢委員、亞東關係協會會長（現改名台灣日本關係協會），過去兩度拜會安倍晉三，李縉穎也整理李嘉進兩次拜會過程：

1.自民黨總裁辦公室

李縉穎表示，2012年10月初，自己的父親李嘉進時任國安會諮詢委員，前往拜會甫再度當選自民黨總裁的安倍晉三。雖然只有短暫的會晤，幸賴拜會的過程不需翻譯，雙方在有限的時間內建立高度的默契、傳遞清晰的訊息、敲定共同的目標。

席間安倍提到三點內容：

第一，安倍非常感謝311東日本大震災，台灣對日本的援助，強調捐款金額世界第一。

第二，自民黨正全力衝刺年底的國會改選，預計將迎來大勝並重返執政，安倍說到「我已經準備好了」。

第三，執政後，感謝台日的厚重情誼（日台の絆），一定會在台日關係上有很大的回禮（ブレゼント）。

對於安倍的禮物說，李嘉進表示，「什麼樣的禮物？不如我們用務實的態度來解決台日之間的漁業衝突吧！」而安倍當時也遞出名片、寫上手機號碼，並回應，「好的。這是我的電話，有事直接跟我聯繫！」

李縉穎表示，不到半年，東京方面展現出解決事態的決心，出乎外界預期的大幅讓利，台日雙方簽署《台日漁業協議》，不僅確保台灣漁民的權益，隨之減緩的衝突，對台日雙方都擁有正面效益。

2.日本國內閣總理大臣官邸

李縉穎表示，2013年8月，李嘉進再訪東京，職位已由國安諮詢委員轉任亞東關係協會會長（現改名台灣日本關係協會），安倍晉三當然也已就任首相。日方破天荒的安排李嘉進進入首相官邸，和日本內閣官房長官菅義偉會面（後接續安倍成為日本首相），成為中華民國與日本在民國61年斷交以來，進到日本首相官邸的最高層級。

李縉穎指出，原先安排的是與安倍首相本人會面，直到最後一刻，官邸才改由官房長官接待。於是，就有了安倍以首相身分拍照致意的方式，再次傳達他對於台灣以及《台日漁業協議》締結的感謝。

李縉穎表示，僅以短述兩個歷史現場，緬懷對中華民國、對馬政府，以及對我父親極其友善、相挺的安倍晉三內閣總理大臣，時局動盪，和平與繁榮越發彌足珍貴。安倍首相不只帶領日本走出新的政治、經濟格局，其在國際間的政治平衡、靈活戰略也穩住了日益升溫的東亞情勢。期許美中日台四方，不忘如同教科書等級的《台日漁業協議》締結過程，滅衝突於無形、化干戈為玉帛。

►穿了會上癮的內衣超甜價！「冰礦涼感」太適合夏天了

ET快訊
參加待轉大富翁要被關了！他傻眼「警察是有多玻璃心？」網逆風狂
高麗菜4大好處「顧胃又抗癌」！營養師揭2種人不適合吃
陳時中粉專首發文！「讚數最多留言」竟是她
「千億富少」砸12萬剪韓系歐爸頭！　陸網毒舌：是漢奸頭吧
颱風將生成？「雷雨擴大」全台2波變天降雨時程
27歲女星送急診「腹腔出血」！　動手術前PCR確診
快訊／陳時中參選開砲「城市發展停滯太久」　北市府回擊了
被醫師包養懷孕了！女大生收10萬墮胎費被切割…怒喊：不甘心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳唐山：將募款購買日媒頭版　感謝安倍挺台

陳時中參選首開砲「城市發展停滯太久」　北市府回擊：說法籠統、空洞

「安倍帶領日本走出新格局」　他憶立委爸跟安倍2次互動：對馬政府極友善

民進黨拍板陳時中選北市！　蔣萬安批：中華民國史上第一個落跑指揮官

陳時中「扛責任參選」首度開砲：台北的發展已經停滯太久

不斷更新／雙北首長人選到位　藍綠全台22縣市佈局搶先看

陳時中競選粉專創立1hr「2.5萬人追蹤」　王浩宇首衝：快幫忙點讚

獨／新竹市長民調曝！沈慧虹24.2%超越高虹安　緊咬林耕仁0.4%

幕後／林佳龍拚新北只剩139天　牽制侯友宜「這點」有勝算

快訊／加速北台灣發展引擎　林佳龍誓言「為台灣人民而戰」

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

「邱澤帥嗎」許瑋甯1字甜讚老公！　劉品言合體「彪哥」不敢露：怕得到冰塊

迷路柴犬隨機跳車躲雨　車主愣：X小...好可愛

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

陳唐山：將募款購買日媒頭版　感謝安倍挺台

陳時中參選首開砲「城市發展停滯太久」　北市府回擊：說法籠統、空洞

「安倍帶領日本走出新格局」　他憶立委爸跟安倍2次互動：對馬政府極友善

民進黨拍板陳時中選北市！　蔣萬安批：中華民國史上第一個落跑指揮官

陳時中「扛責任參選」首度開砲：台北的發展已經停滯太久

不斷更新／雙北首長人選到位　藍綠全台22縣市佈局搶先看

陳時中競選粉專創立1hr「2.5萬人追蹤」　王浩宇首衝：快幫忙點讚

獨／新竹市長民調曝！沈慧虹24.2%超越高虹安　緊咬林耕仁0.4%

幕後／林佳龍拚新北只剩139天　牽制侯友宜「這點」有勝算

快訊／加速北台灣發展引擎　林佳龍誓言「為台灣人民而戰」

快訊／日本首位漫畫家國會議員誕生　《純情房東俏房客》赤松健當選

TOYOTA Highlander換搭269匹渦輪動力！歐規新年式配備車色大升級

《禹英禑》姜其永熬了14年爆紅！「眼鏡西裝造型＋暖上司設定」魅力超圈粉

麟洋配有望復出參加新加坡公開賽　李洋曝確診後最新狀況

額竇長出大腫瘤！　她忍痛替愛犬安樂「拿掉痛苦」：我不是好媽媽

陳唐山：將募款購買日媒頭版　感謝安倍挺台

黑嘉嘉等2年半出國了！　打卡澳洲「終於相聚」同框爸爸感動萬人

要拿回的冠軍不是今天這個！　陳雨菲：一個月後待我滿血歸來

參加待轉大富翁要被關了！他直言「警察是有多玻璃心？」網逆風狂轟

aespa Karina護士親姊「比妹妹更美」！　網驚：這家人太誇張

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

政治熱門新聞

蔡英文決定降半旗悼安倍　葉慶元嗆：媚日也請不要違法

快訊／雙北佈局底定！　蔡英文拍板「陳時中＋林佳龍」　

快訊／轉戰台北市長！　陳時中獲民進黨提名：責任來我就扛

陳其邁拚連任　韓國瑜深藍鐵樁腳倒戈

陳時中要戰北市！競選總幹事爆找她　4年前也助選過姚文智

總統為安倍晉三降半旗　律師酸：妳要媚日也請別違法

林佳龍為何點頭選新北？　他曝背後有交易

律師嗆降半旗「媚日」　他揭安倍對台貢獻不能忘

指揮官要去選北市長了！莊人祥回應

林智堅政績90分！　她3點神護航

蘇貞昌：陳時中、林佳龍各就各位精彩可期

陳時中參選開砲：台北發展停滯太久

陳時中批發展停滯久　北市府回擊

蔣萬安：史上第一個落跑指揮官

更多熱門

相關新聞

目擊安倍遭槍擊　佐藤啟連任成功

目擊安倍遭槍擊　佐藤啟連任成功

日本第26屆參議院選舉今晚舉行開票作業，日本前首相安倍晉三8日在奈良市為自民黨籍候選人佐藤啟助選時遭人槍擊身亡，今晚開票結果，佐藤連任成功。

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

安倍遇刺有3維安疏漏　這狀況是最大失誤

安倍遇刺有3維安疏漏　這狀況是最大失誤

統一教高層受訪喊冤　否認兇嫌母親為信徒

統一教高層受訪喊冤　否認兇嫌母親為信徒

徐永明：蔣萬安當選市長是賞轉型正義巴掌

徐永明：蔣萬安當選市長是賞轉型正義巴掌

關鍵字：

安倍晉三李縉穎

讀者迴響

熱門新聞

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

女神級保鏢失職　真相大逆轉

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

被竇智孔罵垃圾「夏克立沉默4天發聲了」！

朱軒洋爆退出演藝圈！經紀公司：理念不合

黃嘉千崩潰看精神科！友怒揭「下課粒垃圾」內幕

趙小僑女兒出生6天「1指數變高」！出院緊急喊卡

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵

爆頭影像！花蓮油罐車擦撞機車　婦遭輾慘死

激鬥女友…他竟噴出「黃綠色詭汁」飄臭！醫一驗：恭喜

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

夏克立友人控「黃嘉千冷暴力5大罪狀」！逼簽自願分居

晨晨確診發高燒40度...統神開罵

國4賓士墜地影像曝！驚悚瞬間全記錄

台大畢業生突收1公文「合格才能離校」

更多

最夯影音

更多
小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD
男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面