「安倍帶領日本走出新格局」　他憶立委爸跟安倍2次互動：對馬政府極友善

▲安倍晉三吃台灣鳳梨，親筆鼓勵台灣加油。（圖／翻攝自安倍晉三Facebook／首相官邸）



記者杜冠霖／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良演說時遭槍擊，緊急送醫搶救後仍因失血過多宣告不治。前國民黨立委李嘉進之子李縉穎回憶，自己的父親曾和安倍兩次互動，安倍晉三對中華民國、對馬政府，以及對我父親極其友善，「期許美中日台四方，不忘如同教科書等級的《台日漁業協議》締結過程，滅衝突於無形、化干戈為玉帛。」

前立委李嘉進曾任國安會諮詢委員、亞東關係協會會長（現改名台灣日本關係協會），過去兩度拜會安倍晉三，李縉穎也整理李嘉進兩次拜會過程：

1.自民黨總裁辦公室

李縉穎表示，2012年10月初，自己的父親李嘉進時任國安會諮詢委員，前往拜會甫再度當選自民黨總裁的安倍晉三。雖然只有短暫的會晤，幸賴拜會的過程不需翻譯，雙方在有限的時間內建立高度的默契、傳遞清晰的訊息、敲定共同的目標。

席間安倍提到三點內容：

第一，安倍非常感謝311東日本大震災，台灣對日本的援助，強調捐款金額世界第一。

第二，自民黨正全力衝刺年底的國會改選，預計將迎來大勝並重返執政，安倍說到「我已經準備好了」。

第三，執政後，感謝台日的厚重情誼（日台の絆），一定會在台日關係上有很大的回禮（ブレゼント）。

對於安倍的禮物說，李嘉進表示，「什麼樣的禮物？不如我們用務實的態度來解決台日之間的漁業衝突吧！」而安倍當時也遞出名片、寫上手機號碼，並回應，「好的。這是我的電話，有事直接跟我聯繫！」

李縉穎表示，不到半年，東京方面展現出解決事態的決心，出乎外界預期的大幅讓利，台日雙方簽署《台日漁業協議》，不僅確保台灣漁民的權益，隨之減緩的衝突，對台日雙方都擁有正面效益。

2.日本國內閣總理大臣官邸

李縉穎表示，2013年8月，李嘉進再訪東京，職位已由國安諮詢委員轉任亞東關係協會會長（現改名台灣日本關係協會），安倍晉三當然也已就任首相。日方破天荒的安排李嘉進進入首相官邸，和日本內閣官房長官菅義偉會面（後接續安倍成為日本首相），成為中華民國與日本在民國61年斷交以來，進到日本首相官邸的最高層級。

李縉穎指出，原先安排的是與安倍首相本人會面，直到最後一刻，官邸才改由官房長官接待。於是，就有了安倍以首相身分拍照致意的方式，再次傳達他對於台灣以及《台日漁業協議》締結的感謝。

李縉穎表示，僅以短述兩個歷史現場，緬懷對中華民國、對馬政府，以及對我父親極其友善、相挺的安倍晉三內閣總理大臣，時局動盪，和平與繁榮越發彌足珍貴。安倍首相不只帶領日本走出新的政治、經濟格局，其在國際間的政治平衡、靈活戰略也穩住了日益升溫的東亞情勢。期許美中日台四方，不忘如同教科書等級的《台日漁業協議》締結過程，滅衝突於無形、化干戈為玉帛。