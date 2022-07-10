陳時中粉專首發文！「讚數最多留言」竟是她　問爆：負責了沒

▲陳時中確定角逐台北市長選戰。（圖／記者陳煥丞攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨選舉對策委員會今（10日）拍板，台北市建議徵召衛福部長陳時中，陳時中稍早不僅火速發布「責任來，我就扛」聲明，更立刻建立臉書粉絲專頁，上線3小時就有超過4萬人追蹤。不過，有網友發現在陳時中首篇貼文底下，除了大批支持者留言外，其中「1段質問留言」卻獲得最多點讚數。

對於民進黨徵召，陳時中晚間創立個人臉書粉專，並首發聲明貼文，內容提及「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣。」台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，「我對台北市有深厚的感情，我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展已經停滯太久。請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」

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▲陳時中參選台北市長，火速創立臉書粉專。（圖／翻攝陳時中臉書）

貼文曝光後，立刻獲得大批支持者迴響，紛紛留言力挺，包括焦糖陳嘉行聲援「台北順時鐘，全民投時中」、屏東縣長潘孟安喊話「時中部長加油，首都進步，全力以赴」、台南市長黃偉哲力挺「台北挺時中，南北一起衝，陳時中部長加油」、「台北要更好！等阿中市長很久了！」、「全力支持阿中市長」。

不過，有網友就點出，國民黨台北市議員徐巧芯在貼文下方質問的留言獲得最多按讚數（完稿前為2500心情數，其中按讚數達1800人），她指出「請問一下『3+11我負責』後來如何了？有什麼具體的檢討、懲處方案嗎？烙跑選市長算是一種負責嗎？」

徐巧芯強調，「今天新冠確診人數仍有2萬多，死亡人數超過70人，指揮官弄一半就跑掉，跟以前當牙醫的時候完全一樣，果然『時中如一』。」

▼議員徐巧芯至陳時中臉書貼文踢館，留言獲得最多按讚數。（圖／翻攝自陳時中Facebook）