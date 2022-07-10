安倍遭槍殺　日本警方大幅強化「參議院大選」維安工作

▲日本參議院大選10日登場，警方大幅強化維安工作。（圖／路透）



文／中央社東京10日綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日在街頭演說時遭槍殺身亡，震驚日本社會，也讓日本警察廳大幅強化參議院大選選前一天維安工作，包括設置金屬探測機檢查手提行李、增派警力進入人群等。

另外，日本朝日新聞報導，長野縣警察局中央警察署9日表示，已依恐嚇威脅罪嫌逮捕67歲植松明。警方表示，植松8日上午11時50分左右及中午12時25分左右，以行動電話撥打自民黨候選人松山三四六競選服務處電話，對接電話的工作人員表明將殺害松山。松山陣營相關人士說，植松兩次致電都說到「下一個就是你」，而稍早之前才剛發生安倍遭槍擊事件。

讀賣新聞報導，日本今天舉行參議院大選投開票，受到前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡影響，選前一天的9日，各黨造勢活動都在嚴格戒備態勢下進行。包括自民黨總裁（黨主席）、岸田文雄等各政黨領袖在避免接觸聽眾的同時，都訴求堅決對抗對民主主義的挑戰。岸田昨天在山梨縣富士吉田市站台時說，「理解安倍前首相的想法，到最後一刻都要站在大家面前持續訴求，希望這是一場展現民主主義重要性的選舉」。

▲日本民眾帶著孩子投下神聖一票。（圖／路透）



岸田1993年跟安倍同時當選眾議員步入政壇，視安倍為「同甘共苦的重要友人」，表達絕不屈服槍擊事件的決心。他在13多分鐘的演說內容中，有關安倍的部分占了約一半時間；台下氣氛也跟過去選戰造勢不同，沒有歡聲只有靜默與哭泣聲。

在川崎市輔選的公明黨代表（黨主席）山口那津男說，以絕不向暴力屈服的想法，來完成這次的參議院大選，並將演說重點放在對安倍功績的評價。最大在野黨立憲民主黨代表泉健太在福島市站台時，也以「雖然不同黨，但深刻理解到一直以來奮戰不懈的偉大政治家已經不在」一席話表示哀悼之意。雖然泉健太跟岸田一樣，8日事發當天下午取消所有輔選行程，但他強調，自己是抱著絕不向恐怖分子屈服的重大決心與覺悟站在這裡。

▲日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡。（圖／路透）

受到安倍遭槍殺身亡影響，日本警察廳8日下令強化全國警力維安工作，讓選前一天的造勢活動就在大幅強化的維安態勢下進行。

警方在岸田演說的富士吉田市會場設置金屬探測機，由警員為聽眾進行手提行李的安檢。山梨縣警方投入相較以往約2倍到3倍的數百名警力進行維安，在岸田站上宣傳車演說時，警員也穿插進入人群中戒備。

在神奈川縣部分，共產黨委員長（黨主席）志位和夫演說時，神奈川縣警方緊急派遣警員前往。神奈川縣警方過去主要在現場配置便衣警察，但昨天則是配置制服警員，強化「可見維安」。自民黨幹事長茂木敏充等人昨天在沖繩縣那霸市舉行演說時，警方也派出直升機在上空盤旋戒備。