蔡英文下令降半旗悼安倍　張亞中：請說明他對中華民國的重大貢獻

記者白珈陽、郭玗潔／彰化報導

日本前首相安倍晉三逝世，總統蔡英文9日下令各級政府機關、公立學校於11日降半旗一天致意。對此，張亞中今日在參加江啓臣母親公祭後受訪表示，希望蔡總統能公開說明，安倍先生到底對中華民國有什麼樣重大的貢獻。

▲針對蔡總統下令替安倍先生逝世降半旗一事，張亞中表示，希望蔡總統能公開說明，安倍先生到底對中華民國有什麼樣重大的貢獻。（圖／記者白珈陽攝）

針對降半旗一事，張亞中表示，蔡總統可能認為安倍先生逝世，符合《國旗下半旗實施辦法》第4條規定的「對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者」逝世，安倍先生的確有為台灣賣鳳梨、捐疫苗給台灣，為台灣加油，也說過「台灣有事、日本有事」，可是這些是否算做重大貢獻，就是見仁見智，這也許也是基於外交上的政策，國外有些對台灣表達友好的議員和卸任領導人，也做過類似的事。

張亞中認為，像降半旗這種國家大事，必須依循相關辦法，政府為什麼要為安倍先生降半旗，希望蔡總統能公開的說明，到底安倍先生對中華民國有什麼樣重大的貢獻。

安倍晉三遇刺身亡，蔡英文9日下令，各級政府機關、公立學校於11日降半旗一天，以感念安倍對台的支持與貢獻。事實上，身為日本堅定盟友的美國，最先宣布降半旗悼念安倍；印度也在9日宣布全國哀悼、降半旗一天。