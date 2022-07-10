鄰居爆山上徹也犯案前「詭異行為」：每晚房裡都傳來砰砰巨響

▲山上徹也在租屋處製造土製手槍時，敲打聲曾引起其他租戶注意。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

山上徹也聲稱因宗教關係懷恨在心，持土製手槍槍殺了日本前首相安倍晉三。之後關於山上徹也多年來性情古怪以及種種可疑跡象也紛紛爆出，除了高中同學母親爆料私下為人之外，鄰居也表示每晚都會聽到怪聲從山上房裡傳來。

日媒《每日新聞》報導，山上徹也的家位於安倍晉三被槍擊的地點大和西大寺站附近東南約3公里處的一間公寓，據當地住戶表示，該棟公寓專門出租給單身人士，山上就住在8樓頂樓。

一名住在3樓的20多歲男性案發後接受訪問，表示最近每天晚上都會聽到山上房裡傳來敲打的聲音，大到以為在施工，是之後看新聞才知道原來山上在房裡製造多把土製手槍，當時聽到的很有可能就是製作過程。另一名20多歲女性表示，案發前2周曾看到疑似是山上的人穿著便衣騎自行車出門，但最近沒有機會遇到他。

另據《朝日新聞》報導，山上2020年10月曾擔任臨時工，負責人回憶當時的山上本人相當安靜，很少和同事互動聊天，大約半年後開始出現無法遵守公司規定的工作程序等問題，受到老闆和同事警告，今年3月更因此和一名守規矩的同事發生爭執。

山上之後曠職的次數變得更加頻繁，經常會抱怨身體健康狀況不佳，例如「心臟不好」的理由不到班，後來便在4月提出離職。5月離開臨時工工作時，沒人料想得到山上徹也會在2個月後槍殺前首相。