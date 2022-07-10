日媒：槍殺安倍兇嫌「1小時前」就到現場　四處走動身影曝光

▲山上徹也槍殺安倍後遭壓制。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良演說時遭槍擊，緊急送醫搶救後仍因失血過多宣告不治。日本媒體指出，兇手山上徹也在演說前1小時就抵達現場，最後選在安倍後方朝他開槍，後來警方也在距離安倍約20公尺處的競選車輛上發現彈孔。

▲NHK記者捕捉到山上在演說開始前一小時就抵達現場的身影。



根據NHK報導，安倍在當地時間8日上午約11時30分（台灣時間10時30分）於奈良大和西大寺車站發表演說時，遭山上徹也持自製手槍連轟兩槍，緊急送醫後仍宣告不治。山上遭逮捕後供稱，他在案發前一天就曾跟著安倍到岡山造勢現場，不過當時並未下手，「除了奈良以外的地方，都無法攜帶武器靠近。」

▲安倍晉三演說開始不到兩分鐘就遭後方的山上徹也連開兩槍。（圖／路透）



山上向警方表示，自己是透過網路上的消息得知安倍要前往奈良進行街頭演說，而NHK記者透過當天拍攝的畫面也發現，山上至少在當天上午10時20分左右就抵達現場，並現場看著演說位置到處走動，當時距離演說開始時間還有1個多小時。

根據日本《讀賣新聞》報導，奈良警方表示，事發當時在場的選舉車9日上午移置奈良警局後，奈良警方立刻對該車輛進行蒐證，發現選舉車上有5處彈痕，其中車前有2處、車後有3處，當時選舉車位在被槍擊的方向後方約20公尺處，懷疑彈痕可能是流彈造成。

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