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畫面曝！安倍隨扈反應惹議　第一時間竟先關心摔倒女高中生

記者張靖榕／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺不幸身亡，案發現場各個角度影片陸續流出，其中一幕網友看到安倍周圍隨扈終於反應過來衝上前要壓制歹徒時，畫面遠處其中一人卻停下來扶起被撞倒的女高中生，讓安倍現場的維安問題又再度受到抨擊，網友紛紛討論該名隨扈的行為是否與他的任務相符。

▼隨扈轉身扶起撞倒的女高中生。（圖／翻攝推特）

▲▼ 安倍隨扈反應惹議　第一時間竟先關心摔倒女高中生。（圖／翻攝推特）

事件爆發後在各大社群平台引起討論，其中一段影片清晰拍下前首相安倍晉三與隨扈在案發第一時間的反應，所有人都先愣住，第二聲槍響前一刻才開始行動，但為時已晚，安倍已經倒下。眼尖的網友發現當周遭隨扈開始反應時，遠處其中一人衝刺上前，卻不慎把一名女高中生撞得四腳朝天；然而該名人員卻在此時放棄保護前首相的第一要務，轉身停下來扶起倒地的女高中生。

部分網友質疑，身為隨扈或維安人員，是有任務在身的人，第一要務一定是保護安倍、壓制槍手以及立刻控制現場局勢，卻在這種時候轉身扶起被撞倒的人，是否分不清事情輕重緩急。另有人認為，女學生被撞倒的位置在人行道，而當時她倒下的方向是頭朝車道，維安人員可能擔心她被輾過才會作出如此判斷。

安倍遇刺事件引起國內外網友對於此次隨扈表現的討論，許多人認為隨扈在當下確實太放鬆了，聽到第一聲巨響時並未作出保護首相的動作，而是所有人都在尋找聲音來源，就是這個反應的時間空隙，讓槍手有第二次開槍的機會。

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