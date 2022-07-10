示威群眾闖入官邸影片曝！　斯里蘭卡總統宣布辭職

Breaking: Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa flees after he declared the nation as total bankrupt. The moment after that the citizens surrounded the presidential palace and waived black flag along with Sri Lankan. There are no news yet on the whereabouts of President. pic.twitter.com/PGyev8lFxs — Real Mac Report (@RealMacReport) July 9, 2022

文／中央社可倫坡9日綜合外電報導

斯里蘭卡總統官邸遭大批憤怒民眾攻佔數小時後，該國國會議長宣布，他已接獲總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的通知，證實總統將於7月13日正式下台。





▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩辭職下台。（圖／達志影像／美聯社）

路透社報導，斯里蘭卡國會議長阿貝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）發布影片聲明表示，總統已通知他，自己將於13日辭職。

Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe said he was willing to resign to make way for an all-party government after protesters stormed President Gotabaya Rajapaksa’s official residence in Colombo https://t.co/O4HdqdCsGf pic.twitter.com/u1KER2YqFd — Reuters (@Reuters) July 9, 2022

阿貝瓦迪那表示：「（總統）於7月13日下台的決定是為確保政權和平交接。因此我要求民眾尊重法律、維持和平。」

斯里蘭卡經濟崩潰、民生物資極度短缺，超過600萬民眾失去糧食保障。今天上午，包括工會會員在內的數以萬計斯里蘭卡民眾在可倫坡發起示威，要求拉賈帕克薩下台。

可倫坡警方設下多道路障，並以催淚彈及強力水柱試圖阻擋示威民眾，但仍被突破防線，示威者約在中午左右成功占領總統官邸，而當時拉賈帕克薩已不在官邸之內。

當地媒體News 1st的影片顯示，示威者在總統官邸內揮舞國旗，也有人跳進總統官邸內的游泳池慶祝；總統府官邸周邊道路也是擠滿示威群眾，情緒激昂，估計有數萬人之多。

目前拉賈帕克薩仍行蹤成謎。不過News 1st引述可倫坡港務長說法報導，示威群眾闖入官邸之前，有車隊護送黑色長車內的乘客登上一艘軍艦，另有一批行李被送上另一艘軍艦，這兩艘軍艦之後一起離開港口。